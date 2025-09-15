Стиль життя Свята

День фахівців РХБ: історія свята військових та найщиріші привітання

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Вересня 2025, 10:36 3 хв.
День фахівців РХБ
З днем фахівців РХБ захисту Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь