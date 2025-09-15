День фахівців РХБ: історія свята військових та найщиріші привітання

15 вересня відзначають День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗС України. Свято започаткували у 2023 році, аби визнати роль і важливість фахівців РХБ захисту. День фахівців РХБ відзначають щороку, 15 вересня. Ділимося подробицями про свято і привітаннями своїми словами.

День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту

Фахівці радіаційного, хімічного, біологічного захисту є в різних родах військ ЗСУ. У Сухопутних військах це окремі частини, а в Повітряних силах — спеціальна служба. Під час війни обов’язковими стали підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

РХБ — спеціальні війська, призначені для хімічного забезпечення бойових дій ЗСУ. Крім усього, вони проводять радіаційну, хімічну, неспецифічну біологічну розвідку. Займаються дезактивацією, дегазацією та дезінфекцією озброєння, засобів та місцевості.

Найголовніше завдання РХБЗ — захист ЗСУ та цивільних від ядерної, хімічної і біологічної зброї, а також зниження впливу такої зброї на довкілля. Російські окупанти не раз використовували хімічну зброю проти ЗСУ, тож робота РХБ військ залишається затребуваною і вкрай важливою для порятунку життів воїнів.

У Генеральному штабі вже долучилися до привітань!

Вогнеметники військ РХБ захисту стали вістрям наступу Сил оборони, відважно б’ють противника на його позиціях та укриттях, майстерно використовуючи потужність вогнеметної зброї.

Там додають, що фахівці аерозольного маскування протидіють та системам розвідки та наведення росіян і рятують життя наших бійців.

Привітання з днем фахівців РХБ військ

Якщо хтось із твоїх рідних, знайомих чи друзів служить у радіохімічних військах, не забудь привітати з професійним святом! Можеш надіслати одне з цих щирих привітань своїми словами!

З Днем фахівців військ РХБ захисту! Твоя служба — це тихий подвиг задля нашої безпеки. Дякую за професіоналізм, стійкість та відданість своїй справі. Нехай усі загрози минають, а ти завжди повертаєшся додому цілим та неушкодженим.

Вітаю з професійним святом! У час, коли світові загрожують люди та їхні діяння, твоя робота є вкрай важливою. Бажаю міцного здоров’я, успіхів у службі та надійних партнерів поруч. Пишайся вибраною професією!

З Днем фахівців РХБ захисту! Твоя робота вимагає не лише знань, а й надзвичайної сміливості. Дякую за те, що ти робиш! Нехай усі біди обходять стороною, а успіх супроводжує завжди.

Вітаю з Днем фахівців РХБ захисту! Нехай доля буде до тебе прихильною, а всі твої прагнення неодмінно збуваються. Дякую за віддану службу!

Дорогі фахівці військ РХБ захисту! Прийміть найщиріші вітання з професійним святом! Ви — стіна, що стоїть на варті нашої безпеки. Бажаю вам успіхів у службі, сімейного затишку і впевненості у завтра.

