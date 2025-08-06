День ангела Лева у 2025 році — коли вітати сильних та вольових чоловіків і юнаків

Фото Pexels Чи не щодня ми відзначаємо день ангела тієї чи іншої людини. Такі іменини присвячені памʼяті певних святих з таким імʼям. Популярним красивим імʼям у наш час є Лев. Коли день ангела Лева у 2025 році, а також яке значення імені та як можна привітати зі світом близького чоловіка з імʼям Лев — далі у матеріалі.День ангела Лева 2025 за новим календарем Іменини Лева відзначають на честь святителя Лева І, папи Римського. Імʼя Лев має латинське походження й означає Цар. Також популярність імені пішла з грецької літератури. За новим календарем День ангела Лева відзначається 18 лютого. За старим календарем — 3 березня. Також День ангела Лева відзначають 6 серпня. Читати на тему День ангела Ангеліни 2025: коли варто чекати компліментів і квітів Читай про дату іменин за старим і новим стилем та гарні привітання з Днем ангела Ангеліни – у нашому матеріалі Значення імені Лев Точно невідомо, як і коли зʼявилося це імʼя. Значення імені Лев різниться від країни до країни через культурні підвалини. Імʼя Лев було в давньогрецькій та латинській мовах — воно означало силу. Також відоме і єврейське походження імені Лев — що має значення серце.Українською красива зменшено-пестлива форма цього імені — Левчик. Характеристика людини з імʼям Лев Вважається, що чоловіки з цим імʼям дуже спокійні та надійні. Часто такі люди стають керівниками та лідерами. Привітання з Днем ангела Лева Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, дарує світло і тепло, а кожен день буде сповнений радості, щастя та нових перемог. Нехай на твоєму життєвому шляху завжди панує гармонія, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками. *** Хай твій ангел-охоронець ніколи не залишає тебе, а його крила завжди вкривають від бід. Бажаю тобі мудрості, сили духу та успіху в усіх починаннях. Нехай твоє життя буде яскравим і сповнене любові! *** Бажаю, щоб твій ангел був таким же сильним і сміливим, як і ти! Нехай він завжди допомагає тобі “розрулювати” всі складні ситуації, а удача крокує за тобою по п’ятах. Нехай кожен день приносить нові пригоди й приємні сюрпризи! А чий День ангела наступний? Раніше ми розповідали тобі про День ангела Соломії та значення цього імені. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: свята, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter