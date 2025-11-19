Коли ставити ялинку на Новий рік 2026: найкращі дати і вдалі місця за феншуєм

Навряд чи існує точна дата, коли саме ставити ялинку, в більшості родин є власні традиції та правила.

Але якщо відчуття свята вже прокинулося і хочеться якомога скоріше зануритися в новорічну атмосферу — пошукаємо для встановлення святкового дерева сприятливі дні.

Коли ставити ялинку на 2026 Новий рік

Не секрет, що одні родини мріють якомога швидше впустити у дім аромат хвої та сяйво гірлянд, тоді як інші воліють зробити це ближче до завершення року і символічно розпочати наряджанням ялинки саме свято.

Але вважається, що момент, у який встановлюють і прикрашають ялинку, має свою енергетику.

Тож обирати його краще, орієнтуючись на інтуїцію та деякі сталі традиції, адже:

Вибір правильної дати може допомогти принести в оселю любов, удачу, добробут і спокій.

В яку дату краще ставити ялинку на 2026 Новий рік

5 або 6 грудня — переддень або в день святого Миколая — чудовий час, щоб запросити до дому достаток і фінансову стабільність. Можна залишити поруч невеличкий подарунок для дітей, і так посилити магію свята.

21 грудня, у день зимового сонцестояння, радять прикрашати тим, хто хоче позбутися труднощів і втоми. Ця дата символізує оновлення й обіцяє родині захист і добробут на весь наступний рік.

Вечір 24 грудня, напередодні Різдва — це час, коли, вважається, трапляються дива. Люди часто обирають саме його, аби запросити в дім здоров’я, гармонію та щедрий майбутній урожай.

25 грудня — на саме Різдво, варто ставити ялинку, якщо хочеш наповнити оселю енергією свята – любов’ю, радістю та добробутом.

28 грудня — ялинка, яку ставлять в цей день, за повір’ям, захищає дім від усього лихого. Ті, хто обирає цю дату, можуть доповнити ритуал молитвою за здоров’я й добробут рідних.

В якій зоні будинку за феншуєм краще ставити ялинку на 2026 рік

За феншуєм:

Магія новорічного дерева працює найкраще тоді, коли воно стоїть у правильному куточку дому.

Тож важлива не лише дата прикрашання — місце теж має власну енергетику.

Якщо тобі хочеться привабити у своє життя більше достатку, найкраще ставити ялинку на південному сході — цей сектор відповідає за фінанси й матеріальний успіх.

Південна частина оселі за феншуєм вважається зоною удачі й визнання, тут прикрашене дерево стане символом кар’єрного росту.

На південному заході квартири воно працюватиме на зміцнення стосунків та гармонію в родині.

А встановлена в східній частині оселі ялинка підсилює атмосферу підтримки і спокою в сім’ї.

Читай також, як зробити бантики на ялинку: три способи створення новорічної прикраси.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!