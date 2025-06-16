Стиль життя Свята

Коли святять віночки у 2025: символіка та дата свята Божого Тіла

Леся Манзюк, редакторка сайту 16 Червня 2025, 16:15
Коли святять віночки в церкві
Фото Unsplash

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