Костюм на Хелловін для хлопчика: як обрати образ, що запам’ятається всім

В ніч на 1 листопада настає свято, яке дає розгулятися уяві – Хелловін закликає пожартувати над тим, що викликає жах, і пропонує самому перетворитися на істоту з потойбічного світу.

Та свято захопливе не лише для дорослих, тож як обрати костюм для хлопчика на Хелловін – розбираємось у матеріалі.

Який костюм вибрати на Хелловін для хлопчика

Погодься, на Хелловін варто створити щось, що віддзеркалює характер дитини — адже це нагода побути кимось особливим хоча б один вечір.

Це може бути хоробрий супергерой чи хитрий пірат, таємничий герой у масці або “зловісне” чудовисько, з яким краще не жартувати. Асортимент готових сучасних костюмів на Хелловін великий: від супергероїв і персонажів відеоігор до майже класичних монстрів – можливо знайти усе!

За якими принципами вибирати костюм для хловпчика на Хелловін: поради

Порада перша: дозвольте хлопчику самому обрати образ на Хелловін. Якщо він шаленіє від якогось мультфільму — нехай цей задум стане основою. Ідеї на основі телевізійних, ігрових або кіно- героїв дуже популярні серед дітей.

Порада друга: подумайте про практичність. Костюм має бути комфортним для хлопчика, дозволяти рухатись, дихати у масці та безпечно пересуватись – особливо, якщо вечірка на Хелловін запланована на вечір. до речі, можна підсвітити частини костюма чи додати світловідбиваючі стрічки.

Порада третя: не відмовляйтесь від традиційних тем. Зомбі, скелети, вампіри — класика не втрачає сили. А якщо дитина лайтово ставиться до жахливого, можна погодитися на варіант дружнього монстра або зомбі-робота.

Отже, шукай, що надихає твою дитину і зроби костюм таким, щоб його було весело, комфортно і безпечно носити.

