Подарунок дружині на 14 лютого: чим здивувати і як обрати те, що запам’ятається

День святого Валентина — це офіційна дата, коли чоловіки згадують, що вони романтики.

Але якщо ти думаєш, що букет із найближчого супермаркету — це план, то насправді це лише план-мінімум. А хочеться ж більшого, правда?

Що подарувати дружині на 14 лютого — читай про романтичні подарунки з фантазією.

Подарунок дружині на 14 лютого — обираємо з фантазією

Почнемо з класики. Квіти — так, але з родзинкою. Замов її улюблені, а до них додай маленьку записку з жартом: Ти — єдина жінка, з якою я готовий ділитися останнім шматочком піци.

Ювелірна прикраса — безпрограшний варіант. Але головне не ціна, а сенс. Можна обрати підвіску у формі серця чи символа нескінченності й сказати: Щоб ти пам’ятала — я планую любити тебе довше, ніж триває ремонт у нашій квартирі.

Подарунок-враження теж чудова ідея: спільна фотосесія, майстер-клас, поїздка на вихідні, сертифікат на масаж для двох. Головне — час разом. Бо найбільша розкіш у шлюбі — це не коштовні речі, а спільні моменти.

А хочеш ідею — зроби власноруч у подарунок дружині “банку кохання”. Наповни її маленькими записками. На кожній — причина, чому ти її любиш. Приміром: за те, як вона сміється, за найсмачнішу каву вранці, за те, що терпить тебе тощо. Це подарунок, який вона відкриватиме весь рік — і щоразу посміхатиметься.

Або збери спільні фото та відео, додай вашу пісню і зроби короткий ролик. Трохи ностальгії, трохи гумору — і багато тепла. Такий подарунок пробиває на сльози, от побачиш.

А як тобі ідея подарувати день: все беру на себе? Прибирання, готування, покупки. Вона відпочиває, а ти герой. І не просто герой, а уважний чоловік. Повір, це романтика найвищого рівня.

Ну, а якщо серйозно, можеш обрати на подарунок дружині на 14 лютого щось з нашого наступного списку.

Що можна подарувати дружині на День святого Валентина: креативні ідеї

шовковий халат, пеньюар

елегантна сумочка, клатч

шовкова хустка, палантин

набір красивих келихів для вина або шампанського

парні браслети або кулони для двох

міні-проектор для романтичних кіносеансів удома

плед із рукавами, теплий плед у подарунковій коробці

І пам’ятай: насправді 14 лютого — це не про прикраси і серця з шоколаду. Це про те, щоб ще раз сказати: Я обрав тебе. І знову обрав би…

