Попільна середа 2026: дата католиків та значення цього дня

Сьогодні, 18 лютого 2026 року, віряни римо-католицької церкви в Україні та всьому світі відзначають Попільну середу. Цей день є рухомим святом, дата якого безпосередньо залежить від Великодня, і цьогоріч він знаменує офіційний початок сорокаденного періоду Великого посту.

Для християн західного обряду це час глибокого духовного очищення, молитви та стриманості, що готує серця до головного християнського торжества — Воскресіння Христового, яке у 2026 році католики святкуватимуть 5 квітня.

Попільна середа 2026: чому цей день важливий

Назва свята походить від унікального обрядового дійства, під час якого священники посипають голови вірян попелом або наносять ним знак хреста на чоло. Цей попіл має особливе походження: його готують, спалюючи пальмові або вербові гілки, освячені під час минулорічної Вербної неділі.

Традиція використання попелу сягає корінням у біблійну давнину, коли посипання голови порохом символізувало глибоку скорботу, сердечне каяття та усвідомлення крихкості людського буття.

У 2026 році цей ритуал залишається нагадуванням про те, що перед лицем вічності всі мирські турботи є лише пилом, а справжню цінність мають лише добрі вчинки та чистота душі.

Під час нанесення попелу священнослужитель зазвичай вимовляє одну з двох традиційних фраз:

Пам’ятай, що ти порох і в порох повернешся

або

Покайтеся і віруйте в Євангеліє.

Ці слова налаштовують вірян на серйозну роботу над собою, спонукаючи до іспиту совісті та відмови від егоїзму. Крім того, Попільна середа передбачає дотримання суворого посту.

Згідно з церковними канонами, дорослі віряни віком від 18 до 60 років цього дня повинні обмежитися лише одним повноцінним прийомом їжі, а повна відмова від м’ясних страв є обов’язковою для всіх віком від 14 років.

Великий піст, що розпочинається сьогодні, — це не просто період заборон, а можливість для внутрішнього оновлення та здобуття свободи від шкідливих звичок, що веде до радісного святкування Великодня.

