Для дітей, вихователів та директорів: привітання з 1 вересня у дитячому садочку

1 вересня — важливий день, адже тисячі дітей по всій країні йдуть здобувати знання. І поки старші можуть вивчати точні науки, то малеча може лише почати більше пізнавати світ у дитячому садочку.

Батьки у цей день знайомлять дітей з цим місцем, де будуть перші важливі відкриття. Це для малечі важливий етап, тому треба їх привітати, а також подякувати працівникам дитсадків за працю. Тому ми підготували для тебе привітання з Днем знань у дитячому садку своїми словами.

Привітання з 1 вересня у дитячому садочку: слова для дітей

Любі наші дітки, сьогодні ви робите перші кроки до великого світу знань! Ми так пишаємося вами і знаємо, що попереду на вас чекають цікаві пригоди, нові друзі та багато чудових відкриттів. Нехай кожен день у садочку буде наповнений радістю, сміхом і незабутніми моментами!

***

Дорогі дітки, вітаємо вас з початком нового навчального року в садочку! Це чудовий час для ігор, веселощів і нових знань. Ми віримо, що ви станете ще більш допитливими і розумними, а ваші усмішки сяятимуть ще яскравіше. Нехай садочок приносить вам лише радість, вірних друзів та яскраві спогади!

***

Наші маленькі мрійники, вітаємо вам з початком ще одного цікавого навчального року у садочку! Ваша жага до знань, цікавість і приязність допоможуть відкрити багато нового і захопливого. Нехай кожен день буде сповнений яскравих подій і щасливих емоцій!

***

Малюки, сьогодні ви відкриваєте двері до нового світу знань і пригод. Нехай садочок буде для вас місцем, де ви зможете творити, мріяти і радіти кожному новому дню. Ми завжди будемо поруч, підтримуватимемо і радітимемо вашим успіхам!

***

Дітки, вітаємо вас з першим вересня! Попереду чекають нові ігри, навчальні заняття і, звісно, веселі пригоди. Нехай цей рік у садочку буде для вас сповненим радості, сміху і цікавих відкриттів. Ми завжди підтримуватимемо вас і радітимемо разом з вами кожному новому досягненню!

***

Сьогодні ти стаєш справжнім дошкільнятком! Я вірю, що ти з легкістю освоїшся в садочку, знайдеш нових друзів і будеш із задоволенням вчитися та гратися. Нехай кожен день приносить тобі радість і веселощі!

Привітання з 1 вересня для вихователів у дитячому садочку

Шановні вихователі! Вітаємо вас з початком нового навчального року! Дякуємо вам за вашу любов, терпіння та безмежну відданість нашим дітям. Ви — справжні майстри своєї справи, які щодня вкладають душу в кожну дитину. Нехай цей рік принесе вам багато радісних моментів, успіхів у роботі та натхнення на нові звершення!

***

Шановні наші вихователі! З першим вересня! Ви — ті, хто робить наші дні спокійними, а дні наших дітей — веселими та пізнавальними. Дякуємо вам за вашу мудрість, терпіння та вміння знаходити підхід до кожної дитини. Нехай цей навчальний рік буде для вас успішним, сповненим теплих моментів та професійних досягнень!

***

Дорогі вихователі! Вітаємо вас з початком нового навчального року! Ви щодня творите маленькі дива, допомагаючи нашим дітям зростати і пізнавати світ. Ми безмежно вдячні вам за вашу чуйність, професіоналізм та незламний оптимізм. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, а ваші зусилля завжди будуть винагороджені успіхами дітей!

***

Дорогі вихователі! З першим вересня! Ваша робота — це не просто професія, це справжнє покликання. Дякуємо вам за те, що ви вчите наших дітей любити цей світ, бути добрими й чуйними. Нехай кожен ваш день буде сповнений радісних подій, а навчальний рік принесе лише позитивні емоції та яскраві спогади!

***

З початком нового навчального року! Ваш вклад у життя наших дітей неоціненний, і ми дуже вдячні вам за це. Ви допомагаєте їм розвиватися, відкривати нові горизонти й зростати у любові та турботі. Бажаємо вам міцного здоров’я, натхнення та багато сил на нові досягнення в вашій чудовій праці!

Привітання з 1 вересня у дитячому садочку: слова для директора

Шановний директоре / Шановна директорко! Вітаємо вас з початком нового навчального року! Завдяки вашому професіоналізму та відданості справі наш садочок став справжнім другим домом для наших дітей. Дякуємо вам за вашу мудрість, терпіння та вміння створювати атмосферу любові й турботи. Бажаємо вам легкого та успішного року, наповненого новими досягненнями та радісними моментами!

***

Дорогий директоре / Дорога директорко! З першим вересня! Ваша невтомна праця та безмежна турбота про садочок створюють умови для гармонійного розвитку наших дітей. Дякуємо вам за вашу відданість, професіоналізм і вміння бачити потенціал у кожній дитині. Нехай цей рік принесе вам багато радості, успіхів та нових можливостей!

***

Шановний директоре / Шановна директорко! Вітаємо вас з початком нового навчального року! Ваша турбота про садочок відчувається у кожному куточку цього закладу. Дякуємо вам за вашу відданість, чуйність і вміння створювати атмосферу, в якій кожна дитина може зростати і розвиватися. Бажаємо вам успішного навчального року, сповненого нових досягнень і приємних моментів!

***

Дорогий директоре / Дорога директорко! З першим вересня! Ми дуже цінуємо вашу працю, ваше бажання постійно вдосконалювати наш садочок і робити його ще кращим. Завдяки вам наші діти щодня відкривають для себе нові горизонти. Бажаємо вам багато успіхів у всіх починаннях, нових ідей і натхнення на кожен день!

***

Шановний директоре / Шановна директорко! Дякуємо вам за вашу працю і за те, що ви завжди ставите на перше місце інтереси дітей. Ваша робота — це приклад для наслідування, і ми дуже цінуємо ваші зусилля. Бажаємо вам успішного і продуктивного навчального року, сповненого радості і нових перемог!

