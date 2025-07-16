Привітання з днем народження керівника: своїми словами та у віршах

Якщо у твого керівника сьогодні день народження і його/її потрібно привітати своїми словами чи краще віршем, ми подбали про це! Ми зібрали найщиріші привітання з днем народження керівника чи керівниці у нашому матеріалі.
Привітання з днем народження керівника своїми словами
Найкращі привітання — своїми словами! Тут можна побажати чогось особливого і висловити все, що хочеться. Та інколи потрібні слова просто не йдуть до голови! Можеш скористатися цими універсальними варіантами:
- Дорогий (ім’я), вітаю тебе з днем народження! Твоє вміння керувати нашою командою та завжди знаходити виходи з неочікуваних ситуацій — справді важливі й цінні для нас! Ти робиш нашу команду міцною і професійною. Бажаю, щоб тобі вдавалося знаходити час для себе, хобі та відпочинку!
- Шановний (ім’я), від щирого серця вітаємо Вас з днем народження! Бажаємо процвітання і нових ідей, успіхів у роботі та благополуччя.
- Вітаю Вас з днем народження! Ваша робота — справжній талант! Бажаю щастя, здоров’я і здійснення всіх мрій.
- (Ім’я), у цей святковий день хочу побажати вам здоров’я, професійного зростання і невичерпних сил! Ваша ідейність та підтримка багато значать для всієї команди. Бажаю енергії, креативу та досягнення всіх вершин!
- З днем народження! Від усієї команди хочемо побажати вам радості, щастя і нових вражень. Нехай усі ідеї завжди знаходять втілення, а кожен день буде сповнений любов’ю і теплом.
Привітання для керівниці
- Дорога (ім’я), вітаємо вас з днем народження! Хочемо побажати у свято кар’єрного зростання і благополуччя. Ваша мудрість і рішучість — справжній приклад для нас!
- Шановна наша (ім’я), хочемо привітати вас з днем народження! Ваша позитивна енергія й оптимізм надихають. Бажаємо Вам міцного здоров’я, успіхів у роботі, кар’єрного зростання і благополуччя!
- (Ім’я), вітаємо тебе з днем народження! Ти професіоналка своєї справи, завжди вмієш підказати та направити! Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю і теплом, а робота завжди приносить лише задоволення!
- Вітаю з днем народження! Ваша робота — неоціненна! Хочу побажати мирного неба над головою, легкої роботи, довгих років життя і міцного здоров’я. У цей святковий день нехай всі мрії здійсняться!
- Від усієї команди хочемо привітати з днем народження! Ви — найкраща керівниця! Бажаємо успіху у всіх починаннях, здійснення найзаповітніших мрій, позитивних емоцій щодня і незабутніх вражень від життя!
З днем народження керівнику у віршах
Нехай завжди кипить у Вас робота,
І все буде лиш на своїх місцях.
Хай відступають горе і турботи,
Повага буде у людських серцях.
Хай Ваші плани будуть всі успішні,
А в домі хай завжди живе любов.
Нехай думки розумні та неспішні
Приносять тільки злети знов і знов.
День народження у шефа,
Вже зібрався колектив.
Ми вітаємо вас щиро,
Щастя вам і перспектив.
Поважаєм вас безмежно,
Ви — найкращий керівник,
Хай накриє вас скоріше
Славний, грошовий потік.
З днем народження вітаю
Вас сердечно нині, бос!
Я бажаю, щоб усе вам
В справах ваших би вдалось.
Хай міцним здоров’я буде,
Друзі муром хай стоять,
Очі ваші позитивом
І азартом хай горять.
Злетів вам нових бажаю,
Нереального натхнення,
Буде хай завжди яскравим
І щасливим повсякдення.
Раніше ми ділилися привітаннями для колег з днем народження.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!