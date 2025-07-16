Привітання з днем народження керівника: своїми словами та у віршах

Якщо у твого керівника сьогодні день народження і його/її потрібно привітати своїми словами чи краще віршем, ми подбали про це! Ми зібрали найщиріші привітання з днем народження керівника чи керівниці у нашому матеріалі.

Привітання з днем народження керівника своїми словами

Найкращі привітання — своїми словами! Тут можна побажати чогось особливого і висловити все, що хочеться. Та інколи потрібні слова просто не йдуть до голови! Можеш скористатися цими універсальними варіантами:

Дорогий (ім’я), вітаю тебе з днем народження! Твоє вміння керувати нашою командою та завжди знаходити виходи з неочікуваних ситуацій — справді важливі й цінні для нас! Ти робиш нашу команду міцною і професійною. Бажаю, щоб тобі вдавалося знаходити час для себе, хобі та відпочинку!

Шановний (ім’я), від щирого серця вітаємо Вас з днем народження! Бажаємо процвітання і нових ідей, успіхів у роботі та благополуччя.

Вітаю Вас з днем народження! Ваша робота — справжній талант! Бажаю щастя, здоров’я і здійснення всіх мрій.

(Ім’я), у цей святковий день хочу побажати вам здоров’я, професійного зростання і невичерпних сил! Ваша ідейність та підтримка багато значать для всієї команди. Бажаю енергії, креативу та досягнення всіх вершин!

З днем народження! Від усієї команди хочемо побажати вам радості, щастя і нових вражень. Нехай усі ідеї завжди знаходять втілення, а кожен день буде сповнений любов’ю і теплом.

Привітання для керівниці

Дорога (ім’я), вітаємо вас з днем народження! Хочемо побажати у свято кар’єрного зростання і благополуччя. Ваша мудрість і рішучість — справжній приклад для нас!

Шановна наша (ім’я), хочемо привітати вас з днем народження! Ваша позитивна енергія й оптимізм надихають. Бажаємо Вам міцного здоров’я, успіхів у роботі, кар’єрного зростання і благополуччя!

(Ім’я), вітаємо тебе з днем народження! Ти професіоналка своєї справи, завжди вмієш підказати та направити! Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю і теплом, а робота завжди приносить лише задоволення!

Вітаю з днем народження! Ваша робота — неоціненна! Хочу побажати мирного неба над головою, легкої роботи, довгих років життя і міцного здоров’я. У цей святковий день нехай всі мрії здійсняться!

Від усієї команди хочемо привітати з днем народження! Ви — найкраща керівниця! Бажаємо успіху у всіх починаннях, здійснення найзаповітніших мрій, позитивних емоцій щодня і незабутніх вражень від життя!

З днем народження керівнику у віршах

Нехай завжди кипить у Вас робота,

І все буде лиш на своїх місцях.

Хай відступають горе і турботи,

Повага буде у людських серцях.

Хай Ваші плани будуть всі успішні,

А в домі хай завжди живе любов.

Нехай думки розумні та неспішні

Приносять тільки злети знов і знов.

День народження у шефа,

Вже зібрався колектив.

Ми вітаємо вас щиро,

Щастя вам і перспектив.

Поважаєм вас безмежно,

Ви — найкращий керівник,

Хай накриє вас скоріше

Славний, грошовий потік.

З днем народження вітаю

Вас сердечно нині, бос!

Я бажаю, щоб усе вам

В справах ваших би вдалось.

Хай міцним здоров’я буде,

Друзі муром хай стоять,

Очі ваші позитивом

І азартом хай горять.

Злетів вам нових бажаю,

Нереального натхнення,

Буде хай завжди яскравим

І щасливим повсякдення.

