Привітання з хрестинами: як зворушливо та оригінально привітати зі святом

Хрещення дитини є одним з найважливіших подій у житті малюка — це той день, коли маленька дитина знаходить свого янгола-охоронця. Обряд хрещення заведено проводити через місяць після самого народження дитини, але у кожної родини все це може бути інакше. Читай у матеріалі, як оригінально та своїми словами сказати привітання з хрестинами.

Привітання з хрестинами своїми словами

Прийміть привітання з хрестинами — з цим особливим днем вас та вашого малюка! Нехай Божа ласка завжди оберігає малюка, а Янгол-охоронець міцно тримає його за руку. Бажаю дитині здоров’я, світлого шляху та щасливого серця, а вам — батьківської мудрості й сил, щоб виростити справжню та щиру людину.

***

Вітаю з цим важливим кроком — духовним хрещенням вашої дитини. Нехай віра стане надійною опорою, а любов батьків і хрещених — міцним тилом. Бажаю, щоб у домі завжди панувала гармонія, а дитина щодня дарувала вам нову радість.

***

Нехай Господь благословить вашу дитину. І в цей особливий день — день хрестин, Янголи спустяться з небес, щоб осяяти її своїм благословенням. Бажаю вашій дитині тільки радості, здоров’я, натхнення для маленьких і великих звершень. Будьте щасливі і ви, і ваша новонароджена дитина.

***

Прийміть привітання з хрестинами: Нехай вони подарують вашій дитині янгола-охоронця, який невідлучно буде наглядати за нею з небес! А тут, на землі, за нею тепер будуть наглядати не тільки мама і тато, родина, а й два чудових хрещених батьки! Нехай у всіх захисників вашої дитини завжди вистачить сил, умінь і вправності, щоб у потрібну хвилину допомогти по-справжньому!

***

Вітаю тебе зі світлим святом — хрестинами! Бажаю тобі великого щастя, повного кохання життя, радості. Щоб твоя родина процвітала і жила в достатку. Добра тобі і успіхів у будь-яких починаннях. Миру, тепла в душі.

***

Вітаємо з хрестинами вашого маленького щастячка! Бажаємо жити в мирі та гармонії з собою і з Богом. Щастя Вам і здоров’я. Нехай Бог береже Вас! Після води святої він тепер буде готовий зустріти наше земне життя, ставши сильнішим, маючи захист вищих сил. А хрещені батьки хай завжди будуть поруч, як і рідні мама і тато!

***

Вітаємо вас з цією важливою подією і бажаємо онуку рости міцним і здоровим, а його батькам – бути терплячими, тямущими і сильними. Нехай вашу родину береже Господь!

Привітання з хрестинами: гарні картинки та листівки до свята

Привітання з хрестинами: як зворушливо та оригінально привітати зі святом / 5 Фотографій

