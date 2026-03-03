Всесвітній день письменника 2026: значення свята в Україні

Сьогодні, 3 березня 2026 року, світ відзначає Всесвітній день письменника. Для міжнародної спільноти це свято свободи слова та боротьби проти цензури, засноване ПЕН-клубом ще у 1986 році.

Проте в Україні, яка вже п’ятий рік веде повномасштабну оборонну війну, цей день набув зовсім іншого, екзистенційного сенсу. Письменник перестав бути лише спостерігачем чи інженером людських душ — він став активним учасником опору, а його слово — повноцінною одиницею бойового спорядження.

Всесвітній день письменника 2026: важливість свята в контексті війни

Межа між літературним процесом та військовою службою остаточно розмилася. Десятки провідних українських авторів сьогодні носять піксель, змінюючи ноутбуки на автомати, а поетичні читання — на радіоперехоплення. У цьому контексті проводиться пряма паралель між роботою ЗСУ та роботою майстрів слова.

Як воїни на передовій тримають фізичні рубежі, письменники тримають рубежі ментальні. Книги, видані під час війни, стають інтелектуальною бронею, що захищає українську ідентичність від ворожої пропаганди.

Влучний текст, есе чи вірш сьогодні здатен мобілізувати ресурси, привернути увагу міжнародних донорів або підняти моральний дух цілого батальйону. Це зброя великого калібру, яка б’є в саму суть ворожих наративів.

Всесвітній день письменника 2026: заходи в Україні

Програма заходів до Дня письменника в Україні орієнтована на благодійність та підтримку військових. Замість презентацій у великих залах, акцент зміщено на мобільність та щирість:

Марафон Книга на фронт: великі видавництва спільно з волонтерами організовують передачу спеціальних тиражів сучасної української прози та поезії безпосередньо у підрозділи ЗСУ на лінію зіткнення.

Читання в укриттях: у Києві, Харкові та Одесі проходять літературні вечори в безпечних просторах, де автори діляться окопною прозою — текстами, написаними під час перебування на бойових позиціях.

Благодійні аукціони: рідкісні видання з автографами авторів-військовослужбовців виставляються на продаж, а отримані кошти спрямовуються на закупівлю дронів та засобів РЕБ.

День письменника — це також день пам’яті тих авторів, які загинули від російських обстрілів або в боях. Їхні недописані романи стають для живих стимулом продовжувати боротьбу. Сьогодні кожен український письменник — це воїн культурного фронту. Ми пишемо не просто історію, ми пишемо вирок агресору.

Сьогоднішнє свято нагадує нам, що поки звучить українське слово, доти живе українська нація. І якщо ЗСУ звільняють наші землі фізично, то письменники роблять їх назавжди нашими в думках та серцях.

