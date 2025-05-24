З Днем Києва 2025: добірка теплих привітань у картинках

У День столиці привітай зі святом своїх друзів та знайомих, адже цей День — гідна нагода висловити любов до всього, що є у нас найкращого — до національної культури та духу незламності.

Надійшли друзям та рідним красиві картинки З Днем Києва і відчуй святковий настрій столиці, навіть якщо зараз ти далеко від неї.

З Днем Києва: картинки та поетичні привітання

Картинки і привітання своїми словами — з ними так просто висловити свою любов до столиці в смс.

З Днем Києва! Міста з ароматом весняних каштанів і смаком найкращого борщу на Подолі. Хай київські парки, затишні вулички та старовинні будівлі завжди дарують натхнення і спокій!

З Днем народження, Києве! У кожному твоєму провулку — історія, у кожному кафе — тепло, в кожному каштані — весна. Квітни, кохане місто, ще тисячі років!

З Днем Києва! Міста, де можна пити каву під шум Дніпра і насолоджуватися свіжістю ботанічних садів та парків. Нехай твоя душа, рідна столиця, ніколи не втомиться дихати й квітнути!

Вітаю з Днем Києва — найкращого у світі міста, в якому сплітаються в одне дух величної історії та ритм героїчної сучасності. Наша любов до тебе, столиця, неосяжна!

З днем Києва 2025: картинки та патріотичні привітання своїми словами

Картинки та привітання з Днем міста — тим, хто бачить у столиці символ свободи та незламності.

З Днем Києва — серця вільної України! Столиці, яка вистояла, і у майбутньому ніколи не впаде перед ворогом, Київ — незламний!

Вітаємо з Днем Києва! Наша столиця — символ свободи й гідності. Ніхто і ніколи не зламає дух міста, де б’ється серце незалежної України!

Київ — це не просто місто, це залізний стрижень країни, її воля та сила! Зі святом тебе, столице! Ми вільні й ніколи не здамося!

З Днем Києва! Тут живе дух української свободи. Столиця стоїть — отже, стоїть й Україна!

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