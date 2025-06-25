Привітання з Днем моряка: дякуємо героям моря — гордості нації

Фото Pexels Щороку 25 травня в Україні відзначають День моряка — разом зі світом, адже це ще і Міжнародний день моряків, запроваджений ООН. У цей день вшановують усіх, хто пов’язав життя з морем: військових, рибалок, капітанів, мотористів, курсантів, штурманів і просто романтиків із вітрилами у серці. Привітай знайомих моряків, тих, хто обрав своєю долею флот і служіння інтересам Батьківщини. Сердечні вітання з Днем моряка, які можна надіслати в СМС — у матеріалі. Привітання з Днем моряка своїми словами З Днем моряка! Спокійного моря, попутного вітру і Перемоги на горизонті! *** Нехай хвилі несуть удачу, а серце завжди тримає курс на Україну! Прийми вітання з твоїм святом! Читати на тему День моряка 2025: коли вітати тих, хто обрав стихію моря Читай, як і коли відзначають День моряка в Україні та світі, і чому професія моряка важлива – в матеріалі Зі святом сильних духом і відважних серцем! Ти — гордість України! Міцного якоря тобі, моряче, й вільного моря під прапором України! *** З Днем моряка! Щиро дякуємо, що оберігаєте наші води й наше майбутнє. Слава Україні! *** Хай бурі оминають, а вдома завжди чекають із теплом і любов’ю. Зі святом, моряче! Pexels Дружні вітання з Днем моряка українською Зі святом, друже! Бажаю, щоб твій компас завжди вказував туди, де риба велика і нема проблем! *** Хай не штормить ні в морі, ні в голові! Зі святом, герої морів! *** Прийми вітання з твоїм святом, моряче! Бажаю, щоб хвилі були лише в морі, а на березі — мир, любов і борщ з пампушками! *** Моряче, тримайся на плаву і в негоду, і в побуті! Бажаю попутного вітру, міцного човна і друзів на борту та на суші! *** Друже, з професійним святом! Хай у твоєму житті буде все: і романтика морів, і суша, на якій тебе чекають і люблять! Вітання з Днем моряка у віршах Ти — моряк, душа безкрая,Гордість моря і землі. Нехай же доля збережеТебе від бур і небезпек війни. *** Вітаю тебе, моряче, любий мій друже,Тобі не страшні ані шторм, ані стужа!Хай хвиля несе лише щастя й добро,А вдома чекає любов і тепло. *** Моряк український — відважне серце,Вітри і шторми не зламають тебе.Твій шлях — це свобода, любов до Вітчизни,Зі святом, герою, вітання прийми! Читай про історію морпіха, який пройшов пекло Маріуполя і вижив — про події, які не можна забувати, і людину з ДНК героя. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter