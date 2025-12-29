Стиль життя Свята

Народний гімн у новорічну ніч: спільна ініціатива руху Жовта стрічка та Starlight Media

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Грудня 2025, 17:00 3 хв.
Фото: пресслужба Starlight Media

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь