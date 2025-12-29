Народний гімн у новорічну ніч: спільна ініціатива руху Жовта стрічка та Starlight Media

Starlight Media та рух “Жовта стрічка” створили народний гімн, що об’єднає усю країну в новорічну ніч. Він пролунає від Львова до Алчевська та від Чернігова до Сімферополя, а авторами й головними героями стануть самі українці.

Найбільша медіакомпанія та рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях хочуть спільно нагадати про важливість спільності та силу українського народу. Трансляція гімну запланована на Новий рік 2026 на телеканалах Starlight Media (СТБ, Новий канал, ICTV, ICTV2). Його наспівуватимуть прості українці.

Маркетинг-директорка Starlight Media Олена Мартинова зауважує, що виконання гімну — це найсильніший ритуал, що дає сили, зцілює й об’єднує.

Він про нашу ідентичність, про стійкість і спротив. Ми прагнули, щоб в цю новорічну ніч він об’єднав всіх — воїнів і тих, хто чекає на їхнє повернення, вільні українські міста і ті наші міста та селища, що зараз продовжують чинити спротив навіть в умовах жаху російської окупації.

Вона сподівається, що виконання народного гімну підхоплять в кожному українському домі.

До привітань з Новим роком долучаться відомі українські діячі: Олена Фроляк, Фіма Костянтиновський, Юлія Зорій, Григорій Герман, В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Григорій Решетник, Яна Брензей, Олександр Терен, Олексій Новіков, Надія Матвєєва, Олександр Роменський, Олексій Суровцев, Ірина Мордусенко, Олександр Боднар, Олена Вознесенька, Альбіна Перерва, Віталіна Біблів, Михайло Соколовський, Борис Георгієвський, Олександр Форманчук.

Музичний супровід на фортепіано забезпечить телеведуча телеканалу ICTV Оксана Гутцайт. Авторка ідеї та режисерка Марія Матвєєва додає, що в кожному кадрі ролика — українське місто і руки людини, що нагадують про приналежність кожного з нас до великої родини.

Це відображення справжньої нашої мрії — про всіх своїх вдома, про наш гімн, що лунає у виконанні народу, якому під силу все.

Участь українців, що нині вимушено перебувають в тимчасово окупованих містах стала можливою завдяки руху “Жовта стрічка”. Співзасновник руху Іван запевняє, що 12 років окупації не знищили моральний дух українців, які чинять спротив проти Росії.

— Луганськ, Сівєрськодонецьк, Донецьк, Маріуполь, Бердянськ, Генічеськ, Мелітополь, Сімферополь та Севастополь та всі міста та селища тимчасово окупованої території України будуть святкувати за українським часом. Не забувайте про українців, які чинили спротив та які будуть чинити спротив у 2026! З Новим Роком!

Наша єдність — запорука існування держави. Надішли рідним та близьким патріотичні привітання з Новим роком.

