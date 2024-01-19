Сирники: рецепт пухкого і смачного сніданку на сковороді

Сирники — традиційна страва української та деяких інших слов’янських кухонь, що готується із домашнього сиру. У кожної господині є свій улюблений рецепт. Щоправда, ця страва досить примхлива і її вдале приготування залежить від багатьох чинників. Як приготувати сирники на сковороді, щоб вони вийшли пишними та смачними — читай у нашому матеріалі.

Сирна історія

Перший у світі сирник був приготований на Грецькому остові Самос. Коли римляни завоювали Грецію, рецепт сирника став одним з завоювань.

З розширенням Римської Імперії відбулось і розповсюдження сирника на території Північної й Східної Європи. Кожна європейська країна має свою версію сирника в якій використовуються продукти притаманні для певного регіону.

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Та лишень в 18-му сторіччі сирник набрав такої форми й звичного для нас вигляду.

На теренах України найвідомішими є невеликі сирні оладки, підсмажені на сковороді, які називають сирничками. Вони можуть бути як з родзинками, так і курагою та чорносливом.

В українській кухні сирники є культовою стравою, яка стоїть мало не поряд з борщем та варениками. Принаймні, сирники як селянська їжа фігурують в описах побуту українців і в найбільш ранніх кухарських книгах. Існує багато рецептів сирників. За деякими з них сирники не смажать на сковорідці, а печуть у духовці. За іншими, до складу сирників входить не борошно, а манка або крохмаль.

Сирники примхливі в приготуванні. Не у всіх господинь вони вдаються, аж поки вони знайдуть свій ідеальний рецепт. Цей наш матеріал — про традиційний український рецепт сирників на сковороді, які завжди виходять.

Як приготувати сирники: інгредієнти

1 кг сиру (5% жирності);

2 яйця;

1 пакетик ванільного цукру;

5 столових ложок цукру;

4 столові ложки борошна;

олія для обсмаження сирників.

Рецепт сирників: приготування на сковороді покроково

Беремо 1 кг сиру, додаємо до нього 2 яйця, ванільний цукор та звичайний цукор. Все разом перемішуємо. Після цього, додаємо до сирної маси 4 столових ложки борошна, та знову добре все перемішуємо. Формуємо сирники. Попередньо посипаємо поверхню столу борошном. Беремо невелику кількість сирної маси, формуємо з неї кульку, злегка притискаємо. Кладемо на поверхню, та за допомогою склянки, або форми для вирізання пампухів, формуємо акуратні сирники. Розігріваємо пательню з олією та викладаємо на неї сирники. Обсмажуємо сирники приблизно по 2 хвилини з кожної сторони на середньому вогні. Прикрашаємо сирники на свій смак. Це можуть бути будь-які ягоди, цукрова пудра та сметана.

Смачного!

Сирники: рецепт класичний у відео

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Важливим фактором у приготуванні сирників є жирність та вологість сиру. Дуже часто рецепт не виходить тільки тому, що сир рідкий і має велику вологість. Тоді сирники при обсмажуванні можуть не тримати форму. А якщо сир занадто сухий і крупинки тверді, то сирники можуть вийти забитими та твердими. Тут вже велику роль відіграє досвід господині та практика приготування.

Що ж, тепер ти маєш рецепт і знаєш, як готувати традиційні сирники й можеш насолоджуватись їхнім смаком хоч щоранку. А якщо тобі захочеться чогось більшого, тримай ще прості рецепти пудингу з мінімальною кількістю інгредієнтів.

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