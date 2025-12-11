xPON в Дії: у застосунку з’явиться мапа безперебійного інтернету

Кабінет Міністрів України повідомив, що скоро українці зможуть перевірити в Дії на мапі, чи є поруч енергонезалежна мережа xPON. Читай у матеріалі, що це та що показуватиме мапа в реальному часі.

xPON в Дії: що відомо про майбутнє нововведення

Це дасть можливість побачити реальну картину щодо безперебійності інтернету, щоб у людей була змога спланувати роботу та навчання під час відключень.

На мапі можна буде побачити:

наявність технології xPON, що забезпечує інтернет без світла;

час роботи під час знеструмлень;

xPON-провайдерів, що обслуговують той чи інший будинок або ж вулицю.

Що таке xPON? Це технологія, що дозволяє перебувати онлайн без світла до трьох діб. Оптичний кабель заходить прямо в квартиру, а на шляху від провайдера немає жодного обладнання, яке потребує електрики.

Головна умова, щоб все працювало безперебійно, — це обов’язкове підключення до живлення роутера та ONU-термінала — це можна зробити від повербанка або ж безперебійника.

Крім мапи, українці зможуть залишати відгуки про роботу власного провайдера, що створить здорову конкуренцію, адже компанії будуть вмотивовані покращувати власні послуги, а користувачі знатимуть правду про те, чи дійсно провайдери виконують свої обіцянки.

