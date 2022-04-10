Традиції Страсної п’ятниці: що не можна робити перед Великоднем

Наближається Великдень, а перед ним тиждень церковних свят. Одним із таких є Страсна п’ятниця.

Її назва походить від виразу “Страсті Христові” і вважається найсуворішим днем тижня. Саме в цей день, згідно з Євангелієм, Ісус був засуджений на страту та здійснив хресну дорогу на Голгофу, де був розіп’ятий.

Коли Страсна п’ятниця

Християни східного обряду святкують Великдень 24 квітня, а отже Страсна п’ятниця припадає на 22 квітня. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

У християн західного обряду Великдень — 17 квітня, відповідно і Страсна п’ятниця — 15 числа.

Що не можна робити у Страсну п’ятницю

У Страсну п’ятницю згадують всі земні страждання Ісуса Христа, тож у цей день не можна робити будь-яку роботу: шити, різати, прибирати.

Також кажуть, що в цей день не можна випікати паски та фарбувати яйця.

Не можна також працювати на землі. Існують повір’я, якщо посіяти чи посадити рослину у цей день, то вона захворіє і не дасть плоду.

Також в цей день варто відмовитися від веселощів та розваги й не можна вживати алкоголь.

Що дозволяється робити у Страсну п’яницю

Страсна п’ятниця вимагає дотримання суворого посту. За християнськими канонами не можна вживати їжу до виносу Плащаниці. І лише після цього можна випити води та з’їсти шматок хліба.

Цього дня також варто підтримувати дружню атмосферу в родині.

Можна відвідати церкву та принести додому 12 свічок.

Їх треба поставити вдома біля ікон та дати догоріти до кінця. Вважається, що ці свічки наповнять будинок сильною позитивною енергетикою і захистять родину від бід.

А перед Страсною п’ятницею йде Чистий четвер. Раніше ми розповідали про традиції Чистого четверга та коли його відзначають.