І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — коли віряни святкують Вознесіння Господнє 2024

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 08 Травня 2024, 17:30
Вознесіння Господнє - що не можна і що можна робити
Фото: Unsplash

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