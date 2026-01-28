Враження редакторів MEGOGO BOOKS від книжки “Четверте крило” без спойлерів

Редактори онлайн-книгарні MEGOGO BOOKS уважно стежать за книжковими новинками, тому поява роману “Четверте крило” одразу привернула їхню увагу. Ця фантастична історія авторки Ребекки Яррос ще до виходу викликала шалену зацікавленість серед читачів, а після випуску миттєво увірвалася у топ продажів і привернула увагу шанувальників жанру романтичного фентезі в усьому світі.

Не дивно, що, як і тисячі книголюбів, команда MEGOGO BOOKS з нетерпінням чекала знайомства з цією історією. Ділимося загальними враженнями та емоціями від прочитання.

Захопливі емоції від “Четвертого крила”

З перших розділів “Четвертого крила” читача занурює у вир подій, де нудьгувати точно не доводиться. Ребекка Яррос створила яскравий, хоч і жорстокий світ військової академії драконівських вершників, де кожен день героїні перетворюється на випробування на витривалість.

Головна героїня змушена пройти небезпечний курс навчання, де небезпеки підстерігають її на кожному кроці. Атмосфера книжки “Четверте крило” водночас динамічна та драматична, напруга розвивається стрімко, але при цьому встигає розкривати персонажів та їхні переживання.

Роман міцно тримає увагу читача, адже тут є місце й романтичній лінії — ніжній, але стрімкій, що додає історії особливого шарму. Книжка дійсно викликає сильний відгук, адже провокує переживати за героїв, спонукає радіти їхнім успіхам і хвилюватися через помилки.

Цей роман відгукується в серцях найрізноманітніших читачів, але особливо в поціновувачів сучасного фентезі. Стиль Яррос досить простий і живий, тому навіть ті, хто рідко читають фантастику, легко занурюються в оповідання.

Роман потужно передає атмосферу небезпеки та романтики, тому його сміливо можна радити як молодим читачам, так і дорослій аудиторії. Недарма відразу після виходу багато хто шукав книжку «Четверте крило», купити яку хотів, щоб поповнити колекцію романтичного фентезі.

Кому особливо сподобається ця книжка?

Любителям романтичного фентезі. Якщо ви обожнюєте історії в дусі Сари Дж. Маас або інших романтичних саг, “Четверте крило” пропонує схоже поєднання кохання та магії на тлі епічних подій.

Шанувальникам динамічних сюжетів. Роман насичений екшеном з перших сторінок, дія розгортається стрімко і не дає нудьгувати.

Тим, хто цінує сильних героїнь. Головна героїня володіє гострим розумом і відвагою, долає слабкості та страхи. Її зростання та завзятість надихають, особливо читачок, які шукають приклад сміливості.

Читачам, які люблять занурюватися у нові світи. Альтернативний всесвіт з його драконами, таємницями і академією воїнів у книжці промальований максимально детально. Тут є своя історія, політика та загадки — саме те, що потрібно тим, хто любить повністю занурюватися у вигадані реальності.

Перша книжка “Четверте крило” лише починає великий шлях. Роман відкриває цикл “Емпірей” і попереду у Ребекки Яррос заплановано ще кілька частин. Вже вийшло продовження історії, тому “Четверте крило” серія книг не змусять на себе чекати.

Де купити “Четверте крило” в Україні?

Цей роман залишає після себе яскраві емоції, повне занурення в інший світ і приємний післясмак, коли історія ще довго не виходить з голови. Ця книжка виправдала очікування і ще раз продемонструвала, яким гучним може бути книжковий хіт. Тож, якщо ви шукаєте роман, здатний захопити з головою і подарувати кілька вечорів справжньої книжкової насолоди, “Четверте крило” — чудовий вибір.

Ви завжди можете купити книжки на MEGOGO BOOKS і насолодитися відмінним сервісом. Зараз якраз діють зимові акції й ціна на книжки знижена до -40% на широкий асортимент. Онлайн-книгарня пропонує зручний сервіс: швидку доставку по Україні (при замовленні від 599 грн — безкоштовно) і навіть безкоштовну міжнародну доставку для великих замовлень.

Не пропустіть шанс особисто зануритися у світ “Четвертого крила” і можливо саме ця історія стане й вашою улюбленою пригодою!

Також дивись, що почитати любителям young-adult літератури.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!