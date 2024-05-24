Як розмножити лаванду: прості способи з вирощення квітки Провансу

Лаванда — кущова рослина, яка здатна прикрасити ділянку не тільки красивими суцвіттями, а й унікальним ароматом. Ця рослина має насичене цвітіння блакитного, фіолетового, рожевого або білого кольору. Забарвлення залежить від сорту та виду лаванди. Читай прості та ефективні способи розмноження лаванди в домашніх умовах та коли варто розмножувати лаванду — у нашому матеріалі.

Лаванда поширена в регіоні Середземного моря, як окультурений вид вирощується також в Японії, Австралії та Америці.

Колись квіти лаванди мали стійку асоціацію з французьким Провансом, а зараз їх можна зустріти на будь-якій городній чи дачній ділянці в Україні. На українських просторах росте як у дикому стані, так і вирощується як ефіроолійна рослина в Криму, зокрема, на південному узбережжі.

Кущі лаванди широко культивуються з декоративною метою та для отримання олії, яка використовується у парфумерії та медицині. Квітуча лаванда — один із найкращих медоносів.

Виведено велику кількість сортів лаванди, а також гібридів. Існує три види лаванди (вузьколиста, широколиста та гібриди цих двох видів), а сортів у світі понад тридцять.

Властивості лаванди

Лаванда — цінна лікарська рослина в сучасній фітотерапії та ароматерапії.

Лаванда має антиоксидантну, протизапальну, болезаспокійливу, спазмолітичну, загоювальну, а також седативну дію.

Лікувальна дія лаванди:

нервова система: допомагає при безсонні, стресі, нервових розладах, головному болі;

травна система: утруднене травлення, пов’язане з нервозністю, виразки;

дихальна система: застуда, астма;

серцево-судинна система: заспокоює напади стенокардії;

шкіра: прищі, невеликі опіки, у тому числі сонячні, екзема, рани, псоріаз, укуси комах;

суглоби та м’язи: розтягнення, забиття, ревматизм;

протипаразитарна: воші, блохи, кліщі, комарі, міль.

Лаванду призначали ще в середньовіччі для лікування захворювань нервової системи: епілепсії та нападів мігрені. Лавандові ванни були звичайним явищем, їх досі рекомендують через розслаблювальну дію. Є наукові дані про те, що лавандова олія може бути ефективною при лікуванні деяких неврологічних розладів, таких як дратівливість, безсоння, гіперемоційність, тривожність.

Коли краще розмножувати лаванду

Кущики лаванди висаджуємо на початку весни, коли вже немає заморозків, або ж на початку осені.

Лаванда дуже світлолюбна рослина, тому ділянка з напівтінню — не найкращий варіант, оскільки рясного цвітіння ми так і не дочекаємось. Варто віддати перевагу відкритій сонячній ділянці з більш сухим слаболужним ґрунтом. Не рекомендовано висаджувати лаванду в низинах, де є застій води та у глинистий ґрунт. Коріння лаванди не любить зайву вологу, від неї ця рослина швидко загине.

Догляд за лавандою:

Не допускати, щоб ґрунт був надто вологим. Регулярно розпушувати ґрунт. Видаляти бур’яни відразу ж після появи. Проводити регулярні обрізки, від цього залежить пишність куща. Якщо зима малосніжна, необхідно підготувати рослину. В кінці сезону кущики лаванди підрізають. Зверху грядку вкрити гілками (Гарний варіант — від хвойних дерев).

Як розмножити лаванду

Лаванду можна розмножити насінням, відводками або живцюванням.

Як розмножити лаванду насінням

Насіння лаванди потребує стратифікації — без обробки холодом воно не зійде, причому, вплив низьких температур має тривати досить довго. Залежно від способу і термінів обробки, існують два варіанти вирощування лаванди з насіння:

Штучна стратифікація, витримка у холоді перед посівом. Природна стратифікація, висів під зиму для проходження охолодження у ґрунті.

Мінімальний термін стратифікації насіння лаванди — 1,5 місяця. Якщо стратифікація проходитиме довше, це лише позитивно позначиться на кількості сходів і темпах проростання.

Для штучної стратифікації, насіння лаванди перемішують із піском чи субстратом, наповнюють сумішшю контейнер, обертають його плівкою або накривають кришкою та охолоджують протягом 6-8 тижнів за температури близько 5 градусів тепла. Проморожувати насіння лаванди не варто: достатньо помістити його в холодильник для стратифікації. Можна посіяти лаванду під зиму наприкінці жовтня, намагаючись не дуже заглиблювати насіння у ґрунт. Обов’язково необхідно замульчувати грядку, щоб захистити на зиму. Не варто хвилюватися, якщо лаванда не зійде ранньою весною — перші її сходи з’являться у травні або на початку червня, коли температура вночі буде значно вищою. Посів на розсаду Щоб отримати розсаду лаванди, насіння висівають у другій половині лютого чи першій половині березня. Лаванду заведено висівати у великі ящики, розкладаючи насінинки буквально по одній. Контейнери наповнити ґрунтом і акуратно та легко розрівняти його. Ґрунт зверху зволожити із пульверизатора. Насіння лаванди посіяти на відстані 1,5-2 см по одному в лунку. Прикрити зверху 2-3 мм ґрунту. Відразу після посіву контейнери накрити склом або плівкою. Умови для проростання насіння Для лаванди необхідно забезпечити два головні фактори: яскраве освітлення;

температуру від 15 до 21 градуса тепла. Протягом усього періоду до появи сходів потрібно підтримувати легку, але стабільну вологість ґрунту, акуратно обприскуючи ґрунт уранці та провітрюючи “теплички”. Без постійної, легкої вологості, досягти гарних сходів буде складно. З іншого боку, перезволоження дуже небезпечне. В кінці травня розсаду можна висаджувати в сад. Зацвітуть кущі наступного літа. Другий варіант посіву лаванди — восени прямо в ґрунт. Однак такий метод підійде тільки для південних областей. У холодному кліматі насіння за зиму може загинути. Як розмножити лаванду живцюванням Лаванду можна розмножувати як зеленими, так і здеревілими живцями. У першому випадку нарізаються ділянки пагонів, які розташовуються ближче до верхівок, а в другому гілки зрізаються біля основи. Зелені живці повинні бути близько 13 см і мати 2-3 вузли зростання (потовщення, з яких ростуть пучки листя). Для здерев’янілих, коричневих відрізків, досить довжини 5 см. Живці з пагонів минулого року потрібно замочувати перед посадкою в стимуляторі росту кореня. Без цього вони не проростають. Обов’язково зрізають все листя, за винятком верхівки, після чого садять живці у підготовлені місткості. Нижній вузол зростання повинен бути повністю занурений у субстрат (перегній і пісок 2:1). Зверху облаштовують тепличку з поліетилену. Поливають живці у міру підсихання ґрунту. Через 6 тижнів у розсади добре розвивається коренева система і її можна висаджувати в сад на постійне місце. Розмноження лаванди живцями: відео Як розмножити лаванду відведеннями та діленням куща Навесні кілька крайніх пагонів укладають в неглибокі лунки, пророблені навколо рослини, пришпилюють і присипають землею. Гілки повинні так розташовуватися, щоб їх середина була в землі, а інша частина з листям і квітами — на поверхні. Надалі відведення регулярно поливають і підгортають. Відкидають укорінені екземпляри не раніше, ніж через рік. Використовувати розподіл куща як метод розмноження лаванди не рекомендується. Рослина дуже погано реагує на такі маніпуляції та може загинути. Повна інструкція з вирощування лаванди: відео Вирощуйте лаванду, оточуйте себе прекрасним та вдихайте її заспокійливі аромати. Якщо тебе цікавить, як виростити лимон із кісточки — читай наш матеріал про це.

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