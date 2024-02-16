Як вирощувати мікрозелень: швидкі способи з ґрунтом та без нього

Мікрозелень, часто відома як мікрогрін – це невеликі проростки різних культур, що вирощуються на перших етапах. Їхній вік варіюється від 5 днів до двох тижнів, а висота паростка може досягати 10 см.

Користь мікрогріну переоцінити важко, адже в ньому міститься хлорофіл, мікроелементи, вітаміни, а також органічні кислоти, ефірні олії та каротиноїди. Як виростити мікрозелень в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як вирощувати мікрозелень: основні способи

Якщо ти хочеш виростити мікрозелень вдома без застосування дорогих пристроїв та новомодних ламп, то це зробити легко. Існує кілька основних методів для пророщування зелені.

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У ґрунті та гідрогелі. Просто посади насіння в ґрунт або гідрогель і залиш спокійно проростати. На килимках із лляного та кокосового волокна. Для цього розмісти насіння на спеціальних килимках, забезпечуючи нормальні умови для проростання. У банці, ваті, на папері, тканині чи марлі. Тут потрібно відштовхуватися від того, що з цього є в тебе вдома. У спеціальному пророщувачі. Якщо у тебе є спеціальний пристрій для пророщування, краще використовувати його.

Перед тим як братися до роботи, купи контейнер для пророщування та наповнювач (підійдуть ґрунт, вата, гідрогель тощо) та вода.

Як виростити мікрозелень з ґрунтом: інструкція

Для цього методу необхідно взяти неглибокий лоток з отворами на дні, місткість з розпилювачем для зволоження ґрунту, насіння рослини, ґрунт та відстояну воду. Далі скористайся покроковою інструкцією:

Розподіли ґрунт у лотку висотою 2-3 сантиметри, рівномірно посади насіння. Зволож ґрунт, накрий лоток кришкою і помісти його в тепле місце. Кожні 3-5 днів поливай ґрунт, і двічі на день відкривай кришку для провітрювання. Коли з’являться перші паростки, зніми кришку і постав лоток на підвіконня.

Як виростити мікрозелень вдома без ґрунту: найкращі способи

Якщо ти не хочеш вирощувати рослини з ґрунтом, можеш придивитися до наступних методів.

У банці. Візьми літрову банку, насіння, кришку з отворами або марлю. Висип насіння в банку, додай воду і залиш на ніч. Рано позбудься води, промий насіння. Закрий банку і переверни її. Постав в тепле місце і щодня промивай насіння. Коли проростки досягнуть 3-4 см, вони готові до вживання. На папері або серветці. Просто візьми неглибокий широкий контейнер з отворами, паперовий рушник або світлий туалетний папір, насіння, воду в розпилювачі та плівку. Вирівняй дно контейнера наповнювачем, розпили воду. Розкидай насіння по поверхні, накрий плівкою і помісти в тепле місце. Кожного дня на 20-30 хвилин відкривай плівку для провітрювання та обприскуй водою. Коли з’являться перші паростки, видали плівку та перемісти контейнер на підвіконня.

Раніше ми розповідали, як виростити мандарин з кісточки.

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