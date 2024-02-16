Як вирощувати мікрозелень: швидкі способи з ґрунтом та без нього

Мікрозелень, часто відома як мікрогрін – це невеликі проростки різних культур, що вирощуються на перших етапах. Їхній вік варіюється від 5 днів до двох тижнів, а висота паростка може досягати 10 см.
Користь мікрогріну переоцінити важко, адже в ньому міститься хлорофіл, мікроелементи, вітаміни, а також органічні кислоти, ефірні олії та каротиноїди. Як виростити мікрозелень в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Якщо ти хочеш виростити мікрозелень вдома без застосування дорогих пристроїв та новомодних ламп, то це зробити легко. Існує кілька основних методів для пророщування зелені.
Перед тим як братися до роботи, купи контейнер для пророщування та наповнювач (підійдуть ґрунт, вата, гідрогель тощо) та вода.
Для цього методу необхідно взяти неглибокий лоток з отворами на дні, місткість з розпилювачем для зволоження ґрунту, насіння рослини, ґрунт та відстояну воду. Далі скористайся покроковою інструкцією:
Якщо ти не хочеш вирощувати рослини з ґрунтом, можеш придивитися до наступних методів.
Раніше ми розповідали, як виростити мандарин з кісточки.
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