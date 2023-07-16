Полунична насолода: рецепт приготування капкейків у домашніх умовах

Капкейки — це більше, ніж просто десерт. Вони є справжнім втіленням кулінарної творчості, демонстрацією естетики і смаку в одній маленькій порції. На відмінну від великого торта, капкейки можна взяти з собою куди завгодно і в будь-який момент смакувати ними.

Сьогодні пропонуємо тобі дізнатися, як готувати капкейки з полуницею. Детальніше про це розповіли на ресурсі Smachno.ua.

Капкейки з полуницею: покроковий рецепт

Інгредієнти

200 г борошна;

5 г солі;

10 г розпушувача;

200 г цукрової пудри;

150 г масла;

350 г полуниці;

3 яйця;

40 мл молока жирністю 2,5%;

150 г вершків жирністю 33%;

100 г 15% сиру.

Якщо хочеш, щоб твої капкейки мали вигляд, як у серіалах, радимо після приготування прикрасити їх мигдальними пластівцями та ягодами.

Приготування

Розпочнімо з полуниці. Ягоди потрібно ретельно помити, з них нарізати 5 штук невеличкими кубиками та поставити у морозильну камеру на півгодини.

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Поки ягоди охолоджуються, займімося приготуванням тіста для капкейків. Для цього візьми 200 г полуниці й перебий у пюре. Збий масло разом із цукровою пудрою. До нього ж додай попередньо приготоване пюре, а також яйця та молоко і все змішай до однорідності.

Візьми миску, насип у неї борошно та розпушувач і перемішай між собою. Поступово додай суху суміш до рідкої та перемішуй до утворення однорідної маси.

Після цього додай до готового тіста попередньо заморожені кубики полуниці.

Розігрій духову шафу до 180 градусів. І поки вона нагрівається, візьми форми для капкейків та наповни їх тістом на 2/3. Постав випікатися протягом 20 хвилин.

Ну а поки наші капкейки готуються, приготуймо крем. Для цього потрібно перетерти через сито кисломолочний сир. До нього додай цукрову пудру та збий до однорідної маси. Окремо збий вершки та змішай вершки разом із сиром.

Настала мить для творчості — потрібно прикрасити капкейки. Вкрий їх приготованим раніше кремом і прикрась будь-якими свіжими ягодами та мигдальними пластівцями.

Полуничні капкейки готові. Смачного!

А якщо після приготування цих капкейків у тебе залишиться ще трішки ягід, то раніше ми розповідали як зберігати полуницю, щоб довго не псувалася.

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