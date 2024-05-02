Паска на сухих дріжджах: простий і смачний рецепт

Паски готують і продають ще задовго до Великодня. Їмо ми їх теж ще кілька тижнів після свята, адже ці паски виходять дуже смачними.

Існують різні рецепти великодніх пасок: від сирних до крафіну. Господині та господарі щороку стараються з приготуванням та експериментують з рецептами, також додають різну начинку. Сьогодні ми розповімо, як приготувати паску на сухих дріжджах.

Як приготувати паску на сухих дріжджах

Інгредієнти для паски на сухих дріжджах:

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молоко 250 мл

сухі дріжджі 5 г

пшеничне борошно 600 г

курячі яйця 4 шт

вершкове масло 60 г

цукор 200 г

ванільний цукор 20 г

родзинки 100 г

олія 50 мл

сіль

Приготування паски на сухих дріжджах

Насамперед потрібно підготувати опару для тіста. У тепле молоко (30-40°C) додати столову ложку цукру та дві столові ложки борошна. Все добре перемішати та додати дріжджі.

Накрити харчовою плівкою та поставити в тепле місце на 30 хвилин.

У той час як опара підходить, можна зайнятися підготовкою інших інгредієнтів, наприклад, підготувати глазур для паски. Далі треба відокремити білки від жовтків. Збити жовтки з цукром, що залишився і ванільним цукром, окремо збити білки з дрібкою солі до густої піни.

В опару додати збиті жовтки, олію, розтоплене вершкове масло, білки та борошно, добре все перемішати. Накрити тісто рушником і поставити у тепле місце на дві години. Тісто має збільшитися в об’ємі вдвічі.

У цей час треба підготувати родзинки. Залити окропом, почекати кілька хвилин і вичавити зайву воду. Потім додати їх в тісто і розкласти формами, приблизно заповнивши їх на 2/3. Накрити рушником і знову залишити на годину.

Випікати паски на сухих дріжджів у розігрітій до 180°C духовці близько 40 хвилин. Готовність пасок можна перевіряти дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

Готові паски прикрасити глазур’ю, присипкою, цукатами, фруктами або чимось іншим на свій смак. Паска на сухих дріжджах готова!

Існують сотні рецептів пасок, але всі вони смачні. Раніше ми розповідали рецепт Олександрійської паски.

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