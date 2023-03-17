Щоб не гаяти час: швидкий та смачний рецепт паски в хлібопічці

Приготування паски — цілий ритуальний процес до Великодня, однак він не може похвалитися швидкістю. Через це багато хто обирає магазинні паски, а не пече їх власноруч.

Вірити в забобони чи ні — справа кожного, та все ж домашня випічка завжди краща, смачніша та корисніша, ніж придбана.

Якщо скористатися хлібопічкою, то випікання паски перестане займати багато часу та нервів. Рецепт смачної паски у хлібопічці ти знайдеш у матеріалі.

Зараз також дивляться

Великодня паска у хлібопічці: рецепт

Для приготування паски у хлібопічці тобі знадобиться стандартний набір інгредієнтів для тіста, а саме:

100 г масла

250 мл жирного молока

2 яйця

склянка цукру

пакетик ваніліну

цедра середнього лимона

дрібка солі

5 скл. борошна

пакетик дріжджів

подрібнені волоські горішки та курага

Приготування

Щоб паска піднялася і була пишною, важливо, щоб усі використовувані продукти були теплими, приблизно кімнатної температури.

Щоб приготувати тісто, розтопи масло та додай у гарячу суміш молоко. Яйця збий з цукром, цедрою лимона та ваніліном до появи білої пінки.

У місткість від хлібопічки влий суміш масла з молоком, додай до неї збиті з іншими інгредієнтами яйця, потім сіль, борошно і тільки поверх усього поклади дріжджі.

Важливо додати дріжджі наприкінці, щоб вони не поєдналися з молоком і яйцями.

Тісто готове, лишається відправити майбутню пасочку в хлібопічку і встановити режим “здобна випічка” або “солодка випічка”.

Коли хлібопічка подасть сигнал, що випічка готова, посип паску горішками й курагою. Можеш лишити паску ще на кілька хвилин, щоб вона підрум’янилася.

Після того як паска буде готова, слід дати їй охолонути, а потім змастити глазур’ю або посипати цукровою пудрою і кокосовою стружкою.

Якщо ж стандартні рецепти пасок тобі набридли й хочеться скуштувати чогось оригінального, пропонуємо рецепт краффіна від Лізи Глінської.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.