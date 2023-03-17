Щоб не гаяти час: швидкий та смачний рецепт паски в хлібопічці

Приготування паски — цілий ритуальний процес до Великодня, однак він не може похвалитися швидкістю. Через це багато хто обирає магазинні паски, а не пече їх власноруч.
Вірити в забобони чи ні — справа кожного, та все ж домашня випічка завжди краща, смачніша та корисніша, ніж придбана.
Якщо скористатися хлібопічкою, то випікання паски перестане займати багато часу та нервів. Рецепт смачної паски у хлібопічці ти знайдеш у матеріалі.
Для приготування паски у хлібопічці тобі знадобиться стандартний набір інгредієнтів для тіста, а саме:
Щоб паска піднялася і була пишною, важливо, щоб усі використовувані продукти були теплими, приблизно кімнатної температури.
Щоб приготувати тісто, розтопи масло та додай у гарячу суміш молоко. Яйця збий з цукром, цедрою лимона та ваніліном до появи білої пінки.
У місткість від хлібопічки влий суміш масла з молоком, додай до неї збиті з іншими інгредієнтами яйця, потім сіль, борошно і тільки поверх усього поклади дріжджі.
Важливо додати дріжджі наприкінці, щоб вони не поєдналися з молоком і яйцями.
Важливо додати дріжджі наприкінці, щоб вони не поєдналися з молоком і яйцями.
Тісто готове, лишається відправити майбутню пасочку в хлібопічку і встановити режим “здобна випічка” або “солодка випічка”.
Коли хлібопічка подасть сигнал, що випічка готова, посип паску горішками й курагою. Можеш лишити паску ще на кілька хвилин, щоб вона підрум’янилася.
Після того як паска буде готова, слід дати їй охолонути, а потім змастити глазур’ю або посипати цукровою пудрою і кокосовою стружкою.
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