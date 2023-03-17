Їжа та рецепти

Щоб не гаяти час: швидкий та смачний рецепт паски в хлібопічці

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 17 Березня 2023, 19:15
паска в хлібопічці рецепт
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Репатріація тіла з-за кордону: що необхідно знати
Як діяти, якщо родич помер за кордоном? Особливості репатріації тіла в Україну — документи та ціна
Паспорт
Як оформити закордонний паспорт онлайн та які для цього потрібні документи
Чи можна схуднути за допомогою води - пояснює дієтологиня
Схуднути з допомогою води: міф чи правда? Дієтологиня пояснила вплив води на організм людини
Дивитись більше

Матеріали по темі

Тефтельки
Забудь про їдальню, це не той рецепт. Соковиті тюфтельки від Аліси Купер
Пасха
Коли святкують Великдень 2023 за західним обрядом та в чому відмінності
пісні булочки з маком
Не відмовляйся від солоденького під час посту: рецепт булочок з маком та горіхами
вівсяне печиво
Вівсяне печиво для шлунку і душі: ідеальний рецепт від Лізи Глінської

Відео
0:04:10
Ізюм новини

Тут посадимо квіти! Понівечений Ізюм повертається до життя
0:02:18
Роман
“На мене впала вся стеля”: як підліток вижив після обстрілу будинку у Бахмуті
Карта бойових дій в Україні 17.03.2023 онлайн
Продовжують завдавати нищівних ударів по живій силі та техніці ворога: карта бойових дій в Україні 17 березня в режимі онлайн
0:07:05
Авдіївка сьогодні: наслідки обстрілів та ситуація у місті
Окупанти знищують Авдіївку постійними артилерійськими та ракетними обстрілами: яка ситуація у місті та як живуть місцеві
0:04:16
Авіаудар по драмтеатру Маріуполя: історії очевидців у роковини трагедії
Увесь театр — купа каміння, і воно кричить! Історії тих, хто вижив під час авіаудару по драмтеатру Маріуполя
0:06:09
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 16 березня
Яка ситуація у Бахмуті сьогодні: про збиття ворожого літака та ускладнену логістику
0:02:34
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу
Таких гучних вибухів не чули з минулої весни! Росіяни зруйнували інтернат у Харкові — наслідки жорстокого удару
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипова активність росіян на морі — що це означає? Гуменюк пояснила маневри флоту РФ
0:03:50
Сувеніри з російської техніки
Сувенір із фронту: як волонтери виготовляють годинники з російської техніки
0:03:32
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам
Готують для ЗСУ на єдиній вцілілій кухні: як люди з села Мирне допомагають захисникам
Більше відео
Як правильно садити полуницю
Читати далі
Постаратися зараз, щоб насолодитись влітку: як правильно саджати полуницю
Холестерин: чому підвищується та як його знизити самостійно
Читати далі
Уся правда про холестерин: яким він буває та що їсти, щоб не підвищувався

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь