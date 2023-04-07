Швидко, просто, по-сучасному: як приготувати паску в мультиварці — рецепт

Цього року не у всіх є святковий настрій — і це нормально в сучасних умовах. Якщо у тебе немає часу, бажання чи навичок приготування паски за класичним рецептом у духовій печі, можеш спробувати приготувати Великодню паску у мультиварці.
Як приготувати паску у мультиварці — розповідаємо у матеріалі.
Приготування паски в мультиварці значно зекономить тобі час. До того ж мультиварка буде контролювати температурний режим та час випікання, тож паска вийде чудовою.
Що знадобиться для випікання паски в мультиварці, пояснюємо далі.
Борошно пшеничне — 200 – 300 г;
Цукор — 100 г;
Вершкове масло — 50 г;
Сметана — 1 ст. л;
Сіль — 1/2 ч. л;
Сухі дріжджі — 3 ч. л;
Ванільний цукор — 10 г;
Родзинки — 80 г;
Журавлина — 50 г;
Цукати — 80 г.
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Спекти паску можна також й у хлібопічці! Рецепт такої паски ми писали в нашому іншому матеріалі.
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