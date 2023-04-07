Швидко, просто, по-сучасному: як приготувати паску в мультиварці — рецепт

Цього року не у всіх є святковий настрій — і це нормально в сучасних умовах. Якщо у тебе немає часу, бажання чи навичок приготування паски за класичним рецептом у духовій печі, можеш спробувати приготувати Великодню паску у мультиварці.

Як приготувати паску у мультиварці — розповідаємо у матеріалі.

Паска в мультиварці: рецепт

Приготування паски в мультиварці значно зекономить тобі час. До того ж мультиварка буде контролювати температурний режим та час випікання, тож паска вийде чудовою.

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Що знадобиться для випікання паски в мультиварці, пояснюємо далі.

Паска в мультиварці: інгредієнти

Молоко — 120 мл;

Борошно пшеничне — 200 – 300 г;

Цукор — 100 г;

Вершкове масло — 50 г;

Яйце — 1 шт.;

Сметана — 1 ст. л;

Сіль — 1/2 ч. л;

Сухі дріжджі — 3 ч. л;

Ванільний цукор — 10 г;

Родзинки — 80 г;

Журавлина — 50 г;

Цукати — 80 г.

Читати на тему Великодня паска з доступних продуктів — простий рецепт Простий рецепт смачної паски з доступних продуктів читай у нашому матеріалі.

Як приготувати паску в мультиварці

У великій мисці з’єднай дріжджі з теплим молоком та цукром. Ретельно розмішай інгредієнти, накрий харчовою плівкою та дай суміші постояти. Через сито просій борошно та слідкуй, аби воно не було з грудочками. Додай борошно малими порціями до опари, постійно помішуючи тісто. Доки тісто сходить, замочи цукати, родзинки та журавлину водою. Вони мають набрякнути, аби не вбирали вологу з паски під час випікання. Паперовим рушником забери зайву вологу та додай сухофрукти до тіста. Збий яйця у піну та додай до тіста. Додай ваніль, ще трохи борошна, сметану та масло кімнатної температури та виміси тісто. На дві години відстав тісто у тепле місце. За цей час треба два або три рази помнути тісто та знову накрити його. Змасти паперову форму для паски маслом, заповни на половину тістом та постав у чашу мультиварки. Ввімкни режим “Підігрів” на 20 хвилин. По тому вимкни мультиварку та дай час пасці відстоятися 15 хвилин. Через цей час вмикай режим “Випічка” та випікай паску протягом 1 години 40 хвилин. Після цього готова паска має ще 20 хвилин постояти під закритою кришкою мультиварки.

Спекти паску можна також й у хлібопічці! Рецепт такої паски ми писали в нашому іншому матеріалі.

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