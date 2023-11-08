Як зробити салат Білочка: смачна прикраса новорічного столу

Кожен Новий рік ми готуємо вже традиційні улюблені страви. Але також хочеться скуштувати нові рецепти та зробити щось смачне та креативне.

Популярним є рецепт новорічного салату Білочка. Він простий у приготуванні, а його фішка є у презентації салату.

Головне — зробити гарну форму звірятка. Тому більшість часу для приготування можна витратити саме на презентацію.

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Ми розповімо рецепт салату Білочка та які інгредієнти для нього потрібні.

Рецепт салату Білочка

Інгредієнти для салату Білочка:

морква — 1 шт.

плавлений сир — 2 шт.

курячі яйця — 2 шт.

вершкове масло — 50 г

часник — 3 зубчики

волоські горіхи — 40 г

майонез — 30 г

сіль — 0.5 ч. л.

Приготування салату Білочка

Спочатку потрібно відварити моркву, для цього знадобиться приблизно 25 хвилин. Потім натерти її. Також потрібно відварити курячі яйця. Вершкове масло та плавлений сир потрібно на 5 хвилин покласти в морозилку. Так їх легше буде натирати. Після цього, натерти масло та плавлений сир на дрібній тертці. Яйця також натерти на тертці, але залишити білок одного яйця для прикрашання. Також залишити одну половинку волоського горіха. Всі інші подрібнити качалкою. Змішати плавлений сир, яйця, вершкове масло, часник, майонез та сіль. Сформувати на тарілці форму білочки. Зверху посипати салат волоськими горіхами. Далі викласти щільний шар натертої моркви, щоб білочка вийшла повністю помаранчевого кольору. Білок, що залишилася, натерти та прикрасити хвіст і вуха. Горіх покласти в лапки білочки.

Ще один відомий українцям салат — вінегрет. Він корисний та поживний. Раніше ми розповідали, як приготувати вінегрет.

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