Як зробити салат Білочка: смачна прикраса новорічного столу

Кожен Новий рік ми готуємо вже традиційні улюблені страви. Але також хочеться скуштувати нові рецепти та зробити щось смачне та креативне.
Популярним є рецепт новорічного салату Білочка. Він простий у приготуванні, а його фішка є у презентації салату.
Головне — зробити гарну форму звірятка. Тому більшість часу для приготування можна витратити саме на презентацію.
Ми розповімо рецепт салату Білочка та які інгредієнти для нього потрібні.
Інгредієнти для салату Білочка:
Ще один відомий українцям салат — вінегрет. Він корисний та поживний. Раніше ми розповідали, як приготувати вінегрет.
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