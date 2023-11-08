Как сделать салат Белочка: вкусное украшение новогоднего стола

Каждый Новый год мы готовим уже традиционные полюбившиеся блюда. Но также хочется попробовать новые рецепты и сделать что-то вкусное и креативное.
Популярным является рецепт новогоднего салата Белочка. Он простой в приготовлении, а его фишка является в презентации салата.
Главное — сделать красивую форму зверушки. Поэтому большую часть времени для приготовления можно потратить именно на презентацию.
Мы расскажем рецепт салата Белочка и какие ингредиенты для него нужны.
Ингредиенты для салата Белочка:
Еще один известный украинцам салат — винегрет. Он полезен и питателен. Ранее мы рассказывали, как приготовить винегрет.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.