Как сделать салат Белочка: вкусное украшение новогоднего стола

Каждый Новый год мы готовим уже традиционные полюбившиеся блюда. Но также хочется попробовать новые рецепты и сделать что-то вкусное и креативное.

Популярным является рецепт новогоднего салата Белочка. Он простой в приготовлении, а его фишка является в презентации салата.

Главное — сделать красивую форму зверушки. Поэтому большую часть времени для приготовления можно потратить именно на презентацию.

Сейчас также смотрят

Мы расскажем рецепт салата Белочка и какие ингредиенты для него нужны.

Рецепт салата Белочка

Ингредиенты для салата Белочка:

морковь — 1 шт.

плавленый сыр — 2 шт.

куриные яйца — 2 шт.

сливочное масло — 50 г

чеснок —3 зубчика

грецкие орехи — 40 г

майонез — 30 г

соль — 0.5 ч. л.

Приготовление салата Белочка

Сначала нужно отварить морковь, для этого понадобится примерно 25 минут. Потом натереть ее. Также нужно отварить куриные яйца. Сливочное масло и плавленый сыр нужно на 5 минут положить в морозилку. Так их будет легче натирать. После этого натереть масло и плавленый сыр на мелкой терке. Яйца также натереть на мелкой терке, но оставить белок одного яйца для украшения. Также оставить одну половинку грецкого ореха. Все остальные измельчить скалкой. Смешать плавленый сыр, яйца, сливочное масло, чеснок, майонез и соль. Сформировать на тарелке форму белочки. Сверху посыпать салат грецкими орехами. Далее выложить плотный слой натертой моркови, чтобы белочка получилась полностью оранжевого цвета. Оставшейся белок натереть и украсить хвост и уши. Орешек положить в лапки белочки.

Еще один известный украинцам салат — винегрет. Он полезен и питателен. Ранее мы рассказывали, как приготовить винегрет.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.