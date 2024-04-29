Салати на Великдень 2024: три рецепти з майонезом та без

Головними стравами на Великдень щороку є паска та фарбовані яйця. Але жоден святковий стіл не виглядатиме завершеним, якщо його не прикрасять яскраві страви.

Великоднє застілля, крім цього, абсолютно неможливе без смачних салатів. Як приготувати салати на Великдень 2024 — читай у матеріалі.

Салат Ніцца з тунцем

Інгредієнти:

Зараз також дивляться

стручкова зелена квасоля — 100 г

жменя маслин

яйця — 2 шт.

банка консервованого тунця у власному соку

жменя помідорів чері (можна замінити звичайними)

пучок петрушки

бальзамічний оцет та гірчиця діжонська — по 1 ст. л.



оливкова олія — 2–4 ст. л.

Спосіб приготування:

Квасолю відвари, поки не стане трохи м’якою, відкинь на друшляк та підстав під крижану воду, щоб зберігся зелений колір. Яйця відвари протягом 4–5 хв, почисть, розріж на половинки. Помідори розріж на дві частини. Для заправки змішай оцет, гірчицю та олію. У миску виклади квасолю, оливки, тунець, помідори, залий заправкою, посоли та поперчи, перемішай. Готовий салат розклади у тарілки, зверху виклади яйце та петрушку.

Салат із куркою, ананасом та грибами: простий рецепт

Інгредієнти:

куряче філе відварене — 300 г

гриби печериці — 300 г

ананаси — 400 г

яйця — 2 шт.

сир — 200 г

майонез — 200 мл

олія для смаження

Спосіб приготування:

Курячі грудки відвари, трохи посоли та охолоди. Філе наріж середніми шматочками. Гриби промий та наріж шматочками. Цибулину очисть та наріж кубиками. Далі обсмаж гриби з цибулею в сковороді в невеликій кількості олії, посоли та поперчи, а потім остуди. Ананаси слід нарізати невеликими кубиками. Яйця відвари круто протягом 10 хв, потім очистить від шкаралупи та наріж кубиками. Сир натри на середній тертці. Салат укладай шарами, кожен промазуючи майонезом. Курка, смажені з цибулею гриби, ананаси, яйця, сир. Кожен шар трохи змасти майонезом Став салат у холодильник просочитися (бажано на ніч).

Салат Цезар з креветками

Інгредієнти:

тигрові креветки — 12 шт.

часник — 1 зубчик

оливкова олія — 4 ст. л.

каперси — 20 г

діжонська гірчиця — 20 г

тертий твердий сир — 4 ст. л.

анчоуси — 250 г

майонез — 150 г

натуральний йогурт — 150 г

салат ромен — 160 г

помідори чері — 100 г

консервовані оливки без кісточок — 12 шт.

пшеничні сухарики — 150 г

сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Креветки промий, почистить і акуратно видали з них кишкову вену. Склади морепродукти в скляну або емальовану ємність. Для маринаду до креветок зубчик часнику очисть та пропусти через прес. Перемішай його з оливковою олією, посоли та поперчи за смаком. Залий креветки отриманою часниковою сумішшю, перемішай, верх ємності затягни харчовою плівкою. Залиш на 10 хв за кімнатної температури, потім обсмаж на сковороді до готовності (не більш як 5 хв). Далі готуй соус. Для цього склади в чашу блендера каперси, гірчицю, 2 ст. л. тертого сиру, 100 г філе анчоуса, майонез і натуральний йогурт. Подрібни все до отримання однорідної консистенції. Салат ромен ретельно промий, потім виклади в один шар на паперові рушники та дай повністю обсохнути. Порви листочки салату великими шматочками й помісти у велику миску. Помідори чері вимий та висуши. Консервовані оливки виклади на сито, щоб стік розсіл. Салат ромен перемішай з соусом. Розподіли по порційних тарілках. Зверху виклади креветки, помідори чері, решту анчоусів, оливки. Посип салат тертим сиром і грінками. Перед подачею на стіл можна прикрасити листочками будь-якої зелені.

Раніше ми розповідали про пісні і смачні страви, які швидко готуються.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.