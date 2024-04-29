Салати на Великдень 2024: три рецепти з майонезом та без

Головними стравами на Великдень щороку є паска та фарбовані яйця. Але жоден святковий стіл не виглядатиме завершеним, якщо його не прикрасять яскраві страви.
Великоднє застілля, крім цього, абсолютно неможливе без смачних салатів. Як приготувати салати на Великдень 2024 — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Раніше ми розповідали про пісні і смачні страви, які швидко готуються.
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