Шарлотка, яку можна їсти навіть на дієті — рецепт від Світлани Фус

Нам завжди хочеться чогось смачненького до чаю чи якогось десерту після вечері. Але що робити, якщо ти на дієті й забороняєш собі солодощі?

Цей рецепт дієтичної шарлотки для тебе. Про нього на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтологиня Світлана Фус.

Все дуже просто та смачно.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці — 50 ⁣⁣г

сир кисломолочний — 200 ⁣⁣г

яйця — 2 ⁣⁣шт.

яблука — 2 ⁣⁣шт.

розпушувач — 1 ⁣⁣ч. л.

ваніль до свого смаку⁣⁣

кориця⁣⁣

Приготування

Перше, що потрібно, це розігріти духовку до 200 °C. Далі робимо борошно з пластівців. Найзручніше це зробити в кавомолці. Яйця збиваємо міксером до стану пишної світлої маси. Збивати потрібно довго, близько п’яти хвилин. У вівсяне борошно додаємо розпушувач, ванілін, корицю та перемішуємо.⁣⁣⠀ До збитих яєць додаємо сир і борошно. Все це перемішуємо до однорідної маси. Можна за допомогою блендера, щоб не було грудочок. Якщо немає блендера, сир можна перетерти через сито. Далі займаємось яблуками. Миємо їх, зрізаємо шкірку, видаляємо серцевину та нарізаємо великими кубиками. Додаємо в тісто і перемішуємо. Форму для випічки змащуємо олією і виливаємо тісто. Ставимо в духовку та випікаємо близько 50 хвилин.

Зверху можна присипати корицею. Смачного!

А ще хочемо розкрити тобі секрет. Ти можеш робити вечірні перекуси й не гладшати. Раніше ми розповідали, які продукти можна їсти на ніч.