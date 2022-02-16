Шарлотка, яку можна їсти навіть на дієті — рецепт від Світлани Фус

Нам завжди хочеться чогось смачненького до чаю чи якогось десерту після вечері. Але що робити, якщо ти на дієті й забороняєш собі солодощі?
Цей рецепт дієтичної шарлотки для тебе. Про нього на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтологиня Світлана Фус.
Все дуже просто та смачно.
Все дуже просто та смачно.
Інгредієнти:
Зверху можна присипати корицею. Смачного!
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