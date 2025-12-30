Стиль життя Їжа та рецепти

Що робити, якщо не застиг холодець: рятуємо страву до святкового столу

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Грудня 2025, 16:32 2 хв.
Що робити, якщо не застиг холодець
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь