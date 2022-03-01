Смачні грінки з того, що є під рукою — рецепт для всієї родини

Сьогодні розповімо тобі про грінки, які точно мають тобі сподобатися. Рецепт дуже простий, ймовірно його знає твоя мама чи бабуся.
Інгредієнтів багато непотрібно, головні — яйця та хліб.
Інгредієнти:
Розраховуємо на кількість людей.
З одного яйця може вийти приблизно 2-3 грінки, залежить ще від розміру скибок хліба.
З одного яйця може вийти приблизно 2-3 грінки, залежить ще від розміру скибок хліба.
Також розраховуємо на кількість осіб.
До цих грінок можна відкрити варення, дістати замороженні ягоди тощо.
Просто та смачно!
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