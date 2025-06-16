Тапіока: рецепт приготування екзотичного продукту в домашніх умовах

Перлини тапіоки — тверді кульки, виготовлені з натурального крохмалю екстрагованої з кореня маніоки. В замоченому стані стають м’якими желатиновими кульками. Читай, як правильно приготувати тапіоку вдома та зробити ідеальні кульки для bubble tea — у нашому матеріалі.

У кухні Південно-Східної Азії кульки тапіоки використовуються для приготування напоїв та десертів. Вони також мають нейтральний смак й іноді замочуються у цукровому сиропі, щоб їх підсолодити.

У наш час дуже популярні чорні перли тапіоки — кольорові кульки з тапіоки, які використовуються для приготування “бульбашкового” чаю.

Тапіока: рецепт приготування

Налий у велику каструлю 2,5 л води. Доведи воду до кипіння та всип у неї кульки 250 г тапіоки. Перемішай вміст, поки тапіока не підніметься на поверхню води. Процес приготування на середньому вогні триватиме приблизно 25 хвилин. По закінченні приготування, накрий кришкою каструлю і дай їм постояти близько 30-35 хвилин. Коли кульки тапіоки отримали матову текстуру, вони готові. Якщо цього не сталося, слід варити тапіоку додатково протягом 10-15 хвилин. Пересип кульки на дрібне сито і ретельно промий під холодною водою, щоб вони не злиплися. Помісти тапіоку в місткість для зберігання, засип цукром і добре перемішай. Також можна додати до 100 г води. Готові кульки залиш на 30 хвилин, щоб кульки увібрали цукор і стали трохи солодкими. Зберігай їх не більше 14-20 годин.

Що таке Bubble Tea

Bubble Tea (“чай з бульбашками”) — дуже популярний напій, що поєднує в собі молоко, чай і солодкі кульки тапіоки, а походження його з Тайваню.

Bubble Tea був винайдений ще у 80-х роках. Тільки на початку до цього чаю додавали різні сиропи та добре збовтували. Пізніше в Bubble Tea вирішили додати саме той інгредієнт, який і приніс популярність цьому напою — кульки тапіоки.

Дарма, що цей чай має незвичайний вигляд, у тапіоки багато корисних властивостей, тому що вона містить багато вітамінів та інших корисних елементів таблиці Менделєєва.

Рецепт Bubble Tea (Бабл Ті)

Для 2 порцій напою знадобиться:

гаряча вода — 450 мл;

чай матча/чорний чай — 5 г;

молоко — 150 мл;

цукровий сироп — 50 мл або менше;

варені кульки тапіоки — 120 г;

лід — 8-10 кубиків;

спеціальні широкі соломинки.

Основна проблема рецепта — приготувати сироп і кульки потрібно заздалегідь самостійно. Тому що кульки продаються сирими й для їхнього приготування теж потрібен сироп.

Готуємо сироп:

Налий у каструлю 250 мл води та додай 250 г білого цукру. Постав її на вогонь і нагрій, щоб розчинився цукор. Злий сироп у банку і відправ у холодильник остигати. За бажанням для тонкого аромату можеш додати цедру, спеції чи імбир.

Сиропу вистачить надовго. Відбери приблизно 50 мл для приготування кульок, і приблизно стільки ж для чаю.

Далі готуємо тапіоку.

Рецепт тапіоки для Bubble Tea (бабл-ті)

Набери у каструлю пів літра води та закип’яти її. Додай 150 г кульок тапіоки та помішуй, поки вони не спливуть. Накрий кришкою каструлю, провари кульки 2-3 хвилини й зніми з вогню. Залиши тапіоку настоятися ще на 3 хвилини — вона має стати досить м’якою. Вийми кульки з води в миску, залий цукровим сиропом і залиш до охолодження.

Коли перлини тапіоки охолонуть, приготуй Bubble Tea:

Завари та остуди чай матча / чорний чай. Налий його у дві чашки, додай молоко, цукровий сироп і все акуратно перемішай. Розклади тапіоку у склянки, додай кілька кубиків льоду та не забудь соломинку.

Чай з кульками Bubble Tea за класичним рецептом готовий!

Як готувати Тапіоку: відео

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