Традиційний і такий улюблений. Як приготувати зелений борщ за рецептом Євгена Клопотенка

“Весна іде красу несе”, – співали в українській народній пісні про любов. Однак іноді так хочеться продовжити, що справжні теплі почуття можуть бути і до гаряченького борщу. До того ж зараз буває прохолодно і не можна з пустим шлунком виганяти окупантів.

Євген Клопотенко не дарма відвідав найвіддаленіші куточки України, щоб зібрати найцікавіші рецепти традиційної й такої улюбленої страви. Тож чому б не спробувати цього разу рецепт зеленого борщу?

Інгредієнти зеленого борщу

курячі стегна – 2 шт.

вода – 3 л

ріпчаста цибуля – 2 шт.

морква – 1 шт.

лаврових листки – 2-3 шт.

горошин духмяного перцю – 3-4 шт.

картоплини – 3-4 шт.

лавровий лист – 1 шт.

пучок шпинату – 1 шт.

пучок петрушки – 1 шт.

пучок зеленої цибулі – 1 шт.

соняшникової олії – 2 ст. л.

яйця – 4 шт.

сіль і перець

Приготування зеленого борщу

Починати необхідно, звичайно ж, з приготування бульйону. Два курячих стегна потрібно вимити та покласти у каструлю, додати до них одну цілу очищену ріпчасту цибулю та половину моркви.

Зі спецій тут знадобляться горошини духмяного перцю та 2-3 лаврових листки. Потім усе залити водою і варити 30 хвилин.

Другу цибулю дрібно нарізати кубиками та підсмажити її на пательні до м’якого стану. Потім додати до неї другу половину моркви, натерту на великій тертці. Просмажити усе разом протягом 5 хвилин, а потім додати у бульйон.

Далі потрібно взяти картоплю, нарізати будь-якими шматочками, додати в бульйон і варити протягом 15 хвилин.

Окремо відварити яйця в підсоленій воді 5 хвилин із моменту закипання. Для того, що щоб вони легко очищалися, їх потрібно залити холодною водою.

За одну хвилину до приготування борщу додати всю зелень, попередньо нарізавши її.

Подавати гарячим, із розрізаними навпіл яйцями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати нескладні давньоукраїнські страви із простих інгредієнтів.