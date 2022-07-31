Звичні страви заграють новими фарбами: як приготувати соус песто від Джеймі Олівера

Як би не хотілось відправитись зараз у гастротур півднем Італії, але вдома все ж таки часом буває приємніше, навіть якщо сирени не дають спати вже третю ніч поспіль. Однак дещо з італійської відпустки може бути доступно навіть вдома — і це соус песто.

Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер хоч і знає чимало вишуканих рецептів, але завжди вигадає, чим доповнити нашвидкоруч приготовану вечерю та перетворити її на витвір мистецтва.

І навіть проста яєшня зранку, салат з сезонних овочів чи звичайнісінькі макарони заграють новими фарбами завдяки традиційному соусу песто за рецептом Джеймі Олівера. Варто лиш спробувати — й ти захочеш додавати його чи не до кожної страви.

Інгредієнти для приготування песто від Джеймі Олівера

кедрові горішки – 1 жменя

тертий сир Пармезан – 1 хороша жменя

базилік – 1 великий пучок

лимон – 1 штука

оливкова олія (extra virgin)

півзубчика часнику

Спосіб приготування песто від Джеймі Олівера

Насамперед необхідно очистити та розчавити часник, а потім змішати його з дрібкою солі. Джеймі Олівер рекомендує робити це у спеціальній ступці та обирати саме морську сіль. Потім потрібно вимити у холодній воді, крупно нарізати та додати до часнику базилік. Суміш має нагадувати пасту, для цього можна її перекласти у кухонний комбайн, якщо він є вдома. Далі додаємо до суміші зовсім трохи підсмажені кедрові горішки та знову розтовкти субстанцію до стану пасти. Після цього можна додавати половину пармезану, налити трохи оливкової олії та розмішати. Це допоможе зробити соус більш густої консистенції. Потім варто додати другу частину сиру, приправити сіллю та чорним перцем. Щоб врегулювати ідеальний для себе смак, можна по черзі невеликими порціями додавати сир та оливкову олію. Наприкінці можна додати сік лимона, щоб надати твоєму песто більш пікантного смаку, але це не обов’язково.

А якщо ти прагнеш приготувати всю вечерю за усіма традиціями італійської кухні, то не завадить і смачний десерт. Читай рецепт тирамісу від Лізи Глінської.

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