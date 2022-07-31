Звичні страви заграють новими фарбами: як приготувати соус песто від Джеймі Олівера

Як би не хотілось відправитись зараз у гастротур півднем Італії, але вдома все ж таки часом буває приємніше, навіть якщо сирени не дають спати вже третю ніч поспіль. Однак дещо з італійської відпустки може бути доступно навіть вдома — і це соус песто.
Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер хоч і знає чимало вишуканих рецептів, але завжди вигадає, чим доповнити нашвидкоруч приготовану вечерю та перетворити її на витвір мистецтва.
І навіть проста яєшня зранку, салат з сезонних овочів чи звичайнісінькі макарони заграють новими фарбами завдяки традиційному соусу песто за рецептом Джеймі Олівера. Варто лиш спробувати — й ти захочеш додавати його чи не до кожної страви.
А якщо ти прагнеш приготувати всю вечерю за усіма традиціями італійської кухні, то не завадить і смачний десерт. Читай рецепт тирамісу від Лізи Глінської.
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