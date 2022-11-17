Заправка для борщу на зиму: легкі рецепти приготування

Одна з найулюбленіших страв кожного українця — наваристий борщ. Його люблять і дорослі, і діти.

Але приготування борщу займає чимало часу. Щоб варити борщ швидко та легко, потрібно зробити гарну заправку.

Як приготувати заправку для борщу на зиму — читай у матеріалі.

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Заправка для борщу на зиму з додаванням буряку та помідорів

Інгредієнти:

2 буряки

2 помідори

2 морквини

2 цибулини

650 мл олії

200 г цукру

150 г солі

100 мл оцту

17 горошин перцю духмяного

5 шт. лаврового листа

150 мл води

Приготування

Насамперед ретельно промий овочі. Буряк, моркву та цибулю подрібни в кухонному комбайні. Це все виклади у велику каструлю та залий олією з половиною оцту. Перемішай і додай воду. Накрий кришку і тушкуй овочі 20 хв. Томати подрібни у блендері. У каструлю з овочами вилий томатне пюре та залишки оцту. Додай цукор, сіль, перець та лавровий лист. Накрий кришкою та тушкуй усе разом до години, періодично помішуючи овочі. Заправку переклади в стерилізовані банки, переверни їх догори дном і остуди.

Заправка для борщу на зиму: рецепт з капустою

Інгредієнти:

3 кг буряків

1 кг цибулі

1 кг моркви

1 кг капусти

1 кг помідор

200 г цукру

3 ст. л. солі

250 мл олії

125 мл оцту

Приготування:

Промий овочі. Буряк та моркву подрібни в кухонному комбайні. Наріж дрібно цибулю, а помідори подрібни блендером. Капусту нашаткуй, а всі овочі переклади у велику каструлю. До овочів додай цукор, олію, сіль, оцет. Доведи до кипіння на великому вогні, потім зменш вогонь до середнього і тушкуй ще півгодини. Готову заправку розклади по стерилізованих банках, закутай ковдрою і дай охолонути.

Заправка для борщу на зиму з перцем

Інгредієнти:

3 кг буряків

1 кг моркви

1 кг цибулі

1 кг помідор

5 шт. болгарського перцю

220 г олії

3 ст. л. солі

200 г цукру

125 мл оцту

Приготування:

Помий овочі. Моркву та буряк потрібно натерти на тертці або подрібнити у кухонному комбайні. Переклади в каструлю, посип цукром та сіллю. Влий у каструлю олію і постав готувати на середній вогонь (на 20 хв). Наріж цибулю півкільцями та виклади до овочів (5 хв). Помідори наріж півкільцями, а перець соломкою. Усі овочі тушкуй півгодини на невеликому вогні. Готову заправку розклади по банках. Закрий кришками, накрий банки пледом і залиш до повного остигання.

Важливо, що додавати заправку потрібно наприкінці приготування борщу. На п’ятилітрову каструлю потрібно 500 г заправки.

А як щодо зеленого борщу? Традиційний рецепт зеленого борщу від Євгена Клопотенка зірве тобі дах від неймовірного поєднання смаків. Дивуй своїх рідних смачним та українським.