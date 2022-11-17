Заправка для борщу на зиму: легкі рецепти приготування

Одна з найулюбленіших страв кожного українця — наваристий борщ. Його люблять і дорослі, і діти.
Але приготування борщу займає чимало часу. Щоб варити борщ швидко та легко, потрібно зробити гарну заправку.
Як приготувати заправку для борщу на зиму — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Приготування
Приготування:
Важливо, що додавати заправку потрібно наприкінці приготування борщу. На п’ятилітрову каструлю потрібно 500 г заправки.
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