Заправка для борща на зиму: легкие рецепты приготовления

Одно из самых любимых блюд каждого украинца — это наваристый борщ. Его обожают и взрослые, и дети.

Но приготовление борща занимает довольно много времени. Чтобы варить борщ быстро и легко, нужно сделать хорошую заправку.

Как приготовить заправку для борща на зиму — читай в материале.

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Заправка для борща на зиму с добавлением свеклы и помидора

Ингредиенты:

2 свеклы

2 помидора

2 морковки

2 луковицы

650 мл подсолнечного масла

200 г сахара

150 г соли

100 мл уксуса

17 горошин перца душистого

5 шт. лаврового листа

150 мл воды

Приготовление

В первую очередь тщательно промой овощи. Свеклу, морковь и лук измельчи в кухонном комбайне. Все это выложи в большую кастрюлю и залей маслом с половиной уксуса. Перемешай и добавь воду. Накрой крышку и туши овощи 20 минут. Томаты измельчи в блендере. В кастрюлю с овощами вылей томатное пюре и остатки уксуса. Добавь сахар, соль, перец и лавровый лист. Накрой крышкой и туши всё вместе в течение часа, периодически помешивая овощи. Заправку переложи в стерилизованные банки, переверни их вверх дном и остуди.

Заправка для борща на зиму: рецепт с капустой

Ингредиенты:

3 кг свеклы

1 кг лука

1 кг моркови

1 кг капусты

1 кг помидор

200 г сахара

3 ст. л. соли

250 г растительного масла

125 г уксуса

Приготовление:

Промой овощи. Свеклу и морковь измельчи в кухонном комбайне. Нарежь мелко лук, а помидоры измельчи блендером. Капусту нашинкуй, а все овощи переложи в большую кастрюлю. К овощам добавь сахар, растительное масло, соль, уксус. Доведи до кипения на большом огне, затем убавь огонь до среднего и туши еще полчаса. Готовую заправку разложи по стерилизованным банкам, укутай одеялом и дай остыть.

Заправка для борща на зиму с перцем

Ингредиенты:

3 кг свеклы

1 кг моркови

1 кг лука

1 кг помидор

5 шт. болгарского перца

220 г растительного масла

3 ст. л. соли

200 г сахара

125 г уксуса

Приготовление:

Помой овощи. Морковь и свеклу нужно натереть на терке или измельчить в кухонном комбайне. Переложи в кастрюлю, посыпь сахаром и солью. Влей в кастрюлю масло и поставь готовить на средний огонь (на 20 мин). Нарежь лук полукольцами и выложи к овощам (5 мин). Помидоры нарежь полукольцами, а перец соломкой. Все овощи туши полчаса на небольшом огне. Готовую заправку разложи по банкам. Закрой крышками, накрой банки пледом и оставь до полного остывания.

Важно, что добавлять заправку нужно в конце приготовления борща. На пятилитровую кастрюлю нужно 500 г заправки.

А как насчет зеленого борща? Традиционный рецепт зеленого борща от Евгения Клопотенко сведет с ума от невероятного сочетания вкусов. Удивляй своих родных вкусным и украинским.