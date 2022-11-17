Заправка для борща на зиму: легкие рецепты приготовления

Одно из самых любимых блюд каждого украинца — это наваристый борщ. Его обожают и взрослые, и дети.
Но приготовление борща занимает довольно много времени. Чтобы варить борщ быстро и легко, нужно сделать хорошую заправку.
Как приготовить заправку для борща на зиму — читай в материале.
Ингредиенты:
Приготовление
Приготовление:
Приготовление:
Важно, что добавлять заправку нужно в конце приготовления борща. На пятилитровую кастрюлю нужно 500 г заправки.
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