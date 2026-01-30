Стиль життя Їжа та рецепти

Жайворонки на Стрітення: як вдома спекти гарних пташок із тіста — два рецепти

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Січня 2026, 12:30 3 хв.
жайворонки на стрітення
Фото Instagram

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь