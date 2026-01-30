Жайворонки на Стрітення: як вдома спекти гарних пташок із тіста — два рецепти

2 лютого в Україні відзначають велике православне свято — Стрітення Господнє. За народною традицією, саме в цей день зустрічаються зима і весна. Якщо день теплий і сонячний — весна переможе, якщо морозний — зима ще пануватиме.
Зі Стрітенням пов’язано чимало красивих звичаїв: освячення свічок-громниць, спостереження за погодою, і одна з найтепліших традицій — випікати жайворонків, ароматні булочки у формі пташок.
Чому існує такий звичай і рецепт жайворонків на Стрітення з дріжджового та прісного тіста — у матеріалі.
Що символізує жайворонок на Стрітення
В народі казали: жайворонки — вісники весни, вони повертаються з вирію і приносять тепло на своїх крилах.
Тож фігурками пташок із тіста люди ніби закликали весну, просили сонця, доброго врожаю і здоров’я для родини.
Діти вибігали з випічкою на подвір’я, піднімали пташок догори й промовляли веснянки.
А ще існувало повір’я, що жайворонки з тіста мають цілющу силу, приносить благословення, захищають від хвороб і негараздів. І передбачали долю.
Для цього пекли жайворонки із сюрпризом. Усередину кожної пташки ховали маленький предмет: монетку — до достатку, каблучку — до весілля, ґудзик — до обновок, родзинку чи курагу — до солодкого року, шматочок шоколаду — до радості. І кожному було цікаво, що саме трапиться йому цього року.
Жайворонки на Стрітення: рецепт з дріжджового тіста
Жайворонків можна приготувати із ніжного дріжджового тіста — тоді вони вийдуть пухкими, ароматними і довго залишатимуться м’якими.
Інгредієнти
- 250 мл теплої води
- 5 г сухих дріжджів
- 70–80 г цукру
- 450–500 г борошна
- 50 мл рослинної олії
- дрібка солі
- ваніль за бажанням
- родзинки (для очей)
- сюрпризи для начинки
Спосіб приготування жайворонів з дріжджового тіста
- У теплій воді розчини дріжджі з ложкою цукру, залиш на 15–20 хвилин до появи пінної шапочки.
- Додай решту цукру, сіль, олію та поступово введи борошно. Заміси м’яке еластичне тісто.
- Накрий рушником і залиш в теплому місці на 1–1,5 години.
- Розділи тісто на невеликі кульки, сформуй з кожної джгутик.
- Зав’яжи джгутик вузликом — так утвориться тулуб пташки. Один край сформуй як голівку, інший — надріж ножем, створивши пір’ячко.
- Усередину сховай підготовлений сюрприз.
- Зроби очі з родзинок.
- Дай жайворонкам підійти ще 20–30 хвилин.
- Випікай при 180–200 °C близько 15–20 хвилин до золотистого кольору.
Після випікання можна змастити жайворонків медовою водою — для блиску й аромату.
Пташки з тіста на Стрітення: швидкий рецепт без дріжджів
Якщо тобі хочеться приготувати жайворонків швидко, підійде тісто з розпушувачем, даємо простий рецепт.
Інгредієнти та спосіб приготування
- 1 склянка борошна
- 2 ст. л. меду
- 3 ст. л. олії
- 1/3 склянки теплої води
- 1/3 ч. л. розпушувача
- дрібка солі
Заміси еластичне тісто, сформуй пташок так само вузликом, додай сюрприз і випікай приблизно 20–25 хвилин при 180 °C.
