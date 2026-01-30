Жайворонки на Стрітення: як вдома спекти гарних пташок із тіста — два рецепти

2 лютого в Україні відзначають велике православне свято — Стрітення Господнє. За народною традицією, саме в цей день зустрічаються зима і весна. Якщо день теплий і сонячний — весна переможе, якщо морозний — зима ще пануватиме.

Зі Стрітенням пов’язано чимало красивих звичаїв: освячення свічок-громниць, спостереження за погодою, і одна з найтепліших традицій — випікати жайворонків, ароматні булочки у формі пташок.

Чому існує такий звичай і рецепт жайворонків на Стрітення з дріжджового та прісного тіста — у матеріалі.

Що символізує жайворонок на Стрітення

В народі казали: жайворонки — вісники весни, вони повертаються з вирію і приносять тепло на своїх крилах.

Тож фігурками пташок із тіста люди ніби закликали весну, просили сонця, доброго врожаю і здоров’я для родини.

Діти вибігали з випічкою на подвір’я, піднімали пташок догори й промовляли веснянки.

А ще існувало повір’я, що жайворонки з тіста мають цілющу силу, приносить благословення, захищають від хвороб і негараздів. І передбачали долю.

Для цього пекли жайворонки із сюрпризом. Усередину кожної пташки ховали маленький предмет: монетку — до достатку, каблучку — до весілля, ґудзик — до обновок, родзинку чи курагу — до солодкого року, шматочок шоколаду — до радості. І кожному було цікаво, що саме трапиться йому цього року.

Жайворонки на Стрітення: рецепт з дріжджового тіста

Жайворонків можна приготувати із ніжного дріжджового тіста — тоді вони вийдуть пухкими, ароматними і довго залишатимуться м’якими.

Інгредієнти

250 мл теплої води

5 г сухих дріжджів

70–80 г цукру

450–500 г борошна

50 мл рослинної олії

дрібка солі

ваніль за бажанням

родзинки (для очей)

сюрпризи для начинки

Спосіб приготування жайворонів з дріжджового тіста

У теплій воді розчини дріжджі з ложкою цукру, залиш на 15–20 хвилин до появи пінної шапочки. Додай решту цукру, сіль, олію та поступово введи борошно. Заміси м’яке еластичне тісто. Накрий рушником і залиш в теплому місці на 1–1,5 години. Розділи тісто на невеликі кульки, сформуй з кожної джгутик. Зав’яжи джгутик вузликом — так утвориться тулуб пташки. Один край сформуй як голівку, інший — надріж ножем, створивши пір’ячко. Усередину сховай підготовлений сюрприз. Зроби очі з родзинок. Дай жайворонкам підійти ще 20–30 хвилин. Випікай при 180–200 °C близько 15–20 хвилин до золотистого кольору.

Після випікання можна змастити жайворонків медовою водою — для блиску й аромату.

Пташки з тіста на Стрітення: швидкий рецепт без дріжджів

Якщо тобі хочеться приготувати жайворонків швидко, підійде тісто з розпушувачем, даємо простий рецепт.

Інгредієнти та спосіб приготування

1 склянка борошна

2 ст. л. меду

3 ст. л. олії

1/3 склянки теплої води

1/3 ч. л. розпушувача

дрібка солі

Заміси еластичне тісто, сформуй пташок так само вузликом, додай сюрприз і випікай приблизно 20–25 хвилин при 180 °C.

