Дієта, що рятує Землю: яке харчування може відвернути кліматичну кризу

Науковці пропонують дієту планетарного здоров’я: переважання рослинних продуктів над тваринними. Читай у матеріалі, що передбачає нове дослідження.

Нова дієта рятує планету: що відомо про дослідження

Базуючись на звіті комісії EAT-Lancet, дослідження підкреслює: продовольчі системи — головний винуватець кліматичних змін через викиди парникових газів, особливо від тваринництва.

Вчені пропонують вживати тваринний білок лише раз на день, а червоне м’ясо — раз на тижден, у той час як рослинний можна вживати в рази частіше. Це актуально для розвинених країн з високим споживанням м’яса. Раціон не тільки екологічний, але й корисний для здоров’я: знижує ризики діабету 2 типу та серцево-судинних хвороб.

Перехід на таку дієту скоротить викиди в аграрному секторі на 15%, а з урахуванням зменшення відходів та кращої врожайності — до 20%. Без змін у харчуванні, за словами Йохана Рокстрема з Постдамського інституту, людство провалить кліматичні цілі, втратить біорізноманіття та продовольчу безпеку. Емілі Кессіді з Project Drawdown радить починати з малих кроків, бо радикальні дієти відлякують людей.

Дослідження ґрунтується на глобальних даних, але ігнорує культурні аспекти: для багатьох культур м’ясо — частина ідентичності. В Україні, де тваринництво традиційне, впровадження потребуватиме освіти та підтримки.

Зміна раціону може запобігти 15 млн смертей щорічно та стабілізувати клімат. Це не лише дієта, а глобальна стратегія. Для України — шанс поєднати здорове харчування з екологічними реформами, але перехід на таку дієту потребує політики субсидій на рослинні продукти та просвіти у цьому питанні.

