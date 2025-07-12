Стиль життя Здоров'я та краса

Мені соромно ходити з прокладкою: правда життя після раку простати

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Липня 2025, 22:00
Мені соромно ходити з прокладкою: правда життя після раку простати
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь