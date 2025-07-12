Мені соромно ходити з прокладкою: правда життя після раку простати

Проблеми з ерекцією, нетримання, біль у паху — і це не простата. Це те, про що мовчать тисячі чоловіків. Ці симптоми можуть свідчити про дисфункцію тазового дна. Це нова тема в чоловічій медицині, яку давно треба вивести з тіні.

Про цю хворобу детально розповіли журналісти The New York Times.

Дисфункція тазового дна: що відомо

Видання також розповіло історію Чада Вударда. Він у свої 30 щодня долав десятки кілометрів велосипедом по Нью-Йорку, готуючись до Ironman, він не здогадувався, що ці тренування обернуться для нього медичною проблемою, яку зазвичай пов’язують із жінками або післяопераційними ускладненнями.

Поступово чоловік почав відчувати біль унизу живота, проблеми з ерекцією та нетриманням. Як виявилося згодом — це була дисфункція тазового дна, про яку він навіть не чув. Іронічно, але сам Вудард уже тоді працював фізіотерапевтом. Проте в більшості навчальних програм для реабілітологів тема чоловічого тазового дна — майже сліпа пляма.

Поштовхом до розуміння власної проблеми стало питання уролога: А ти працюєш із чоловіками, у яких дисфункція тазу? Чад почав поглиблено вивчати тему — і знайшов у ній себе. Згодом він повністю одужав завдяки спеціальним вправам і тепер допомагає іншим.

— Це болісно, соромно і незручно. Але якщо знати, як працює тіло — можна повернути повноцінне життя, — розповів Чад.

Життя після раку простати

Особливо складною є ситуація для чоловіків, які перенесли операцію з лікування раку передміхурової залози. Для багатьох з них нетримання сечі — це реальність, яка змушує носити прокладки. І часто чоловіки відчувають сором через це, бо суспільство не звикло говорити про такі ніжні теми.

Проблеми з тазовим дном після лікування раку простати — одна з основних причин нетримання, болю і сексуальних розладів. Проте через почуття сорому багато чоловіків уникають звернення по допомогу і продовжують жити з цими симптомами мовчки.

Фізіотерапія тазового дна — ефективний спосіб реабілітації, який допомагає повернути контроль над тілом, зменшити біль і відновити якість життя. Медики наголошують: не треба соромитися своїх проблем, адже це не слабкість, а наслідок серйозного захворювання і лікування.

Чому ця проблема замовчується

Хоча про здоров’я жіночого тазового дна говорять дедалі більше — і в медіа, і в телемедицині, — чоловічі діагнози досі оточені тишею. Кожен шостий чоловік може мати розлад тазового дна, кажуть урологи. Але багато хто взагалі не знає, що така анатомічна структура у нього є.

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Часто її дисфункцію плутають з простатитом, інфекціями, венеричними хворобами або навіть онко ознаками. Особливо вразливі ті, хто переніс операцію на передміхуровій залозі — після лікування раку. Такі пацієнти найчастіше скаржаться на нетримання сечі, сексуальні проблеми, біль у промежині або паху.

Інші причини — стрес, постійне сидіння, запори, надмірне напруження під час тренувань (особливо велоспорту чи важкої атлетики), а також пошкодження нервів у ділянці тазу, зокрема пудендального нерва.

Як лікують дисфункцію тазового дна

Лікарі радять передусім виключити інфекції або серйозні хвороби. Якщо вони не підтвердяться — пацієнта направляють до фахівця з фізіотерапії тазового дна.

Лікування включає:

вправи на розслаблення або зміцнення м’язів;

масаж глибоких тканин;

дихальні техніки (особливо діафрагмальне дихання);

використання УЗД для зворотного зв’язку з пацієнтом у реальному часі.

Важливо, що більшість чоловіків не потребують вправ Кегеля — вони навіть можуть погіршити стан, якщо діагноз не підтверджено. А от регулярне розтягування та рухливість — навпаки, здатні підтримати здоров’я.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо у вас з’явився біль у паху, порушення ерекції, неконтрольоване сечовипускання чи дефекація, або відчуття скованості в нижній частині живота — не зволікайте. Проблеми з тазовим дном — не тільки жіночі. І чоловіки мають право на комфорт, сексуальне здоров’я та гідне життя без болю.

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