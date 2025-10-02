ГРВІ повертається: яку хворобу медики назвали найнебезпечнішою

Наприкінці вересня в Україні офіційно стартував новий епідемічний сезон грипу, COVID-19 та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Він триватиме майже вісім місяців — до 17 травня 2026 року.

У Центрі громадського здоров’я пояснюють, що саме в цей період традиційно фіксується зростання кількості хворих, а показники захворюваності інколи досягають епідемічного порогу. Попри це, нині ситуація в Україні залишається контрольованою.

За словами фахівців, рівень поширення ГРВІ поки що низький, а кількість випадків COVID-19 останніми тижнями навіть зменшується. Так, лише за минулий тиждень зафіксували приблизно 7,7 тисячі нових випадків коронавірусу — це на 35% менше, ніж тижнем раніше.

Медики наголошують, що найнебезпечнішою серед усіх респіраторних інфекцій залишається саме грип. Він може провокувати серйозні ускладнення і навіть призводити до летальних наслідків.

Чому респіраторні інфекції активізуються восени

Щороку кількість хворих на ГРВІ різко зростає в холодний період. Причини цього очевидні:

Восени та взимку люди більше часу проводять у закритих приміщеннях у тісному контакті;

Під час опалювального сезону повітря стає сухішим, і слизова оболонка дихальних шляхів втрачає свій природний захист;

Зменшується кількість сонячних днів, а разом із цим і рівень вітаміну D, що послаблює імунітет;

Фізична активність восени нижча, що також впливає на стійкість організму.

Як уберегтися від грипу та ГРВІ

Лікарі нагадують, що уникнути інфекцій допомагають прості щоденні дії. Варто регулярно мити руки з милом, особливо після відвідування громадських місць.

У місцях скупчення людей корисно користуватися маскою й дотримуватися дистанції. У приміщеннях важливо регулярно провітрювати та робити вологе прибирання.

Під час кашлю чи чхання треба прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя. Якщо ж з’явилися перші симптоми застуди, краще залишитися вдома й не наражати інших на небезпеку.

Найбільш ефективним способом профілактики лікарі називають щеплення. Оскільки вірус грипу щороку змінюється, вакцини оновлюють відповідно до актуальних штамів. Тому щеплення потрібно робити перед кожним епідсезоном.

Оптимальний час для вакцинації — вересень-жовтень, коли вірус ще не поширився. Однак зробити щеплення можна й пізніше, протягом усього сезону.

З пріоритетом вакцинуватися радять людям старшого віку, дітям від 6 місяців, вагітним, людям із хронічними хворобами, а також тим, хто щодня контактує з великою кількістю людей: медикам, педагогам, військовим.

У 2025 році в Україні вже доступна вакцина Джисі Флю Квадравалент (Південна Корея). Також зареєстровано французький препарат Ваксігрип Тетра, який невдовзі з’явиться в аптеках.

Щеплення проти грипу не входить до національного календаря як безкоштовне, тож препарат можна придбати самостійно в аптеках і зробити вакцинацію у медзакладі. Водночас для медпрацівників держава отримала 20 тисяч доз вакцини як гуманітарну допомогу.

