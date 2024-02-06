70% хворих помирають за рік. Що варто знати про рак підшлункової залози

Рак підшлункової залози — одне з десяти найпоширеніших онкологічних захворювань. Це саме той випадок, коли вчасна профілактика та обстеження здатні врятувати життя.

Адже статистика виживання від раку підшлункової залози, на жаль, невтішна. Розбираємося разом, що варто знати про захворювання та які його симптоми.

Рак підшлункової залози: симптоми, причини та лікування хвороби

За даними Національного канцер-реєстру за 2020 рік, щороку в Україні діагностують близько 4500 випадків раку підшлункової залози. Статистика невтішна: 70% хворих помирають протягом першого року від встановлення діагнозу. На це впливає пізня діагностика.

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Рівень 5-річного виживання з урахуванням віку та статі при АКПЗ становить менш як 10%. Прогноз значно покращується за можливості хірургічного лікування (більше ніж на 20%), — йдеться в документі МОЗ.

За даними МОЗ, запідозрити рак підшлункової залози можна за таких симптомів:

тривалий дискомфорт у верхній частині живота;

помітна безпричинна втрата ваги;

болісна жовтяниця;

епігастральний біль (під грудиною і ребрами), що іррадіює в спину;

нещодавнє виявлення діабету;

втрата апетиту;

слабкість.

Особливо уважними слід бути пацієнтам після нещодавнього виявлення діабету, гострого панкреатиту, якщо вони відчувають болі у верхній частині живота.

У протоколі МОЗ зазначають, у ранній діагностиці не допомагають лабораторні дослідження. Потрібно проходити ультразвукове дослідження та КТ з контрастуванням. Далі лікар призначить необхідні індивідуальні дослідження.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії додає, деякі симптоми раку підшлункової залози можуть збігатися з іншими захворюваннями, тому не варто займатися самолікуванням і визначати діагноз самостійно.

Звернутися по допомогу лікарів можна за різкого схуднення, зміни калу, діареї, що триває понад тиждень, пожовтіння шкіри та білків в очах, підвищеної температури.

Причини, що викликають рак підшлункової залози, досі не встановлені. Проте на розвиток онкології впливають шкідливі звички, особливо куріння, а також родинна історія хвороби (частіше перевірятися варто тим, у кого в родині вже був рак).

Також, аби зменшити ризики раку підшлункової залози, потрібно стежити за вагою, зменшити споживання алкоголю та проходити лікарів щороку, особливо людям 65+.

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