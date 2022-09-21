Бомба уповільненої дії на твоїх пальцях: що робити, якщо вростає ніготь

Якщо ти помітив (-ла) на боковій частині пальця набряк і почервоніння, відчуваєш запалення тканин і гострий біль, то це, безперечно, симптоми початкової стадії “оніхокріптозу”, або простою мовою “ніготь, що вріс”.

Про те, як лікувати вростання нігтя, у чому полягає операція на нігті, про симптоми та причини, дізнаєшся в цьому матеріалі.

Причиною захворювання є вростання нігтьової пластинки в бокову частину нігтьового валика з однієї, рідше з двох сторін.

Як лікувати вростання нігтя?

Не потрібно займатися самолікуванням і намагатися самостійно вичистити чи вирізати кутову частину нігтя, яка вростає. Так ти ризикуєш погіршити ситуацію, занести інфекцію, яка може поширитися по всій стопі, або потрапити в кров — і настане друга стадія: зараження і загноєння.

На будь-якому етапі важливо звернутися до лікаря. Виходячи з результату огляду, лікар може вирішити спробувати лікування консервативним методом (на першій стадії) – лікування тривале, полягає у виведенні кута нігтя з-під нігтьового валика за допомогою ватних турунд, спеціальних пластикових трубочок, або виправлення форми нігтя за допомогою спеціальних пластин.

Але такий метод часто виявляється малоефективним, тому що ніготь продовжуватиме рости в тому самому напрямку й створювати рецидив.

До того ж часто вростання нігтя починається не з кутової частини, а прикореневої, тому вирішити такий випадок без оперативного втручання неможливо.

Фото: Weclinica

У чому полягає операція на нігті, що вріс?

Професійною мовою вона називається “операція крайової резекції з електрокоагуляції паросткової зони” — звуження нігтьової пластини та зменшення нігтьового валика.

Операція виконується під місцевою анестезією за допомогою лідокаїну. В основу пальця вводять 4 мл розчину лідокаїну, через 4-5 хвилин настає повне оніміння пальця, що дає можливість виконати операцію, при якій пацієнт абсолютно не відчуває болю.

Палець заживає протягом 2-3 тижнів: на цей період лікар зазвичай назначає анальгетики (обезболюючі препарати) та виконання перев’язок щодня або через день. Рекомендується максимально обмежити навантаження на ногу до загоєння рани.

Така операція має остаточний характер розв’язання проблеми, тому що вірогідність виникнення рецидиву складає менше одного відсотка.

Якщо ти не стикався(-лась) з цим захворюванням, ось кілька причин оніхокріптозу, які треба знати, щоб запобігти виникненню захворювання:

носіння вузького, незручного і неякісного взуття, що викликає сильну пітливість ніг

неправильне лікування попередньої травми пальця

неправильний педикюр

грибкові захворювання нігтя

гормональні збої в організмі, тому найбільш часто зустрічається серед пацієнтів пубертатного віку та вагітних жінок.

Частою причиною вростання нігтів стають грибкові захворювання стопи та нігтів, якими, за даними статистики, в Україні хворіють 15-20% населення. Читай, як запобігти та як лікувати грибок стопи, в матеріалі Вікон.