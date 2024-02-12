Епілепсія — не вирок: що варто знати про захворювання та про які міфи краще забути

12 лютого світ відзначає Всесвітній день обізнаності про епілепсію. Відповідні інституції різних країн цього дня розповідають правду про захворювання, а також руйнують відомі та, на жаль, популярні міфи щодо нападів епілепсії.

Відомо, що на епілепсію хворіє кожна 26 людина на планеті, 80% хворих припадає на країни, що розвиваються. Водночас 70% хворих живуть насичене та повноцінне життя завдяки тому, що вчасно звернулися за допомогою до лікарів та отримали кваліфіковану медичну допомогу.

У Всесвітній день обізнаності про епілепсію ГО Епіпросвіта поділилася інформацією, яку мають знати всі українці.

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Епілепсія: що це таке та які міфи існують

Епілепсія — це захворювання, яке характеризується порушеннями в роботі головного мозку, внаслідок чого виникають раптові судомні та/або безсудомні напади, що повторюються.

Навколо епілепсії існує чимало міфів. Однак позбувшись таких неправдивих переконань, можна краще зрозуміти природу виникнення хвороби, а відтак — і дізнатися про її лікування. Міфи про епілепсію Часто можна почути думку, що епілепсією хворіють тільки з дитинства. Насправді ж захворювання може проявлятися у будь-який момент життя. Епілепсія може бути спровокованою генетично або ударом голови чи сильним стресом. Епілепсія — захворювання, яке неможливо “підхопити” від іншої людини. Вважається, що під час нападу епілепсії треба класти ложку на язик, або людина його не проковтнула. Насправді під час епілептичного нападу неможливо проковтнути язик, однак сторонні предмети у роті можуть нашкодити зубам та яснам. Також язик може заблокувати доступ до повітря, якщо якийсь предмет покласти до рота. Як надати допомогу при епілептичному нападі Через перенапруження стресом, у будь-кого можуть розвинутися ті чи інші захворювання. Серед них й епілепсія. Тож українцям та українкам варто знати, як надати допомогу під час епілептичного нападу. Якщо ти став/(-ла) свідком епілептичного нападу в іншої людини, зберігай спокій і відмічай тривалість судомного нападу. Поклади людину у безпечну позу: на бік, під голову треба покласти щось мʼяке, варто забрати усі небезпечні предмети поряд. Ні в якому разі не намагайся притиснути людину, зігнути чи розігнути її кінцівки. Так ти не зупиниш судоми. Не клади до рота жодних предметів. Залишайся поруч з людиною під час судом. Занотуй час і симптоми судом. Якщо ти страждаєш від нападів епілептичних судом, тоді варто знати ще кілька речей. Наприклад, якщо ти відчуваєш наближення нападу, одразу ляж на підлогу, поклади під голову щось мʼяке. Не дивись у телефон чи телевізор, адже швидка зміна кадрів може погіршити твій стан. Повідом близьких про свій стан та дай коротку інструкцію, що варто робити, а що — ні.

Як виявити епілепсію та отримати лікування

Якщо у тебе виникають підозри стосовно захворювання, варто обовʼязково звернутися до сімейного лікаря та описати свої скарги.

Тоді сімейний лікар має направити пацієнта до невролога, який своєю чергою назначить дослідження: МРТ, ЕЕГ, аналізи крові та сечі, також можуть бути назначені генетичні аналізи, як епіпанель або загальний.

Невролог визначить та пояснить тобі лікування, а також видасть рецепт на ліки.

В Україні хворі на епілепсію мають право на безоплатне лікування за Програмою медичних гарантій, яку реалізує Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Хворі на епілепсію в Україні можуть безкоштовно отримати:

консультації лікарів загальної практики та спеціалістів вузького профілю;

дослідження та аналізи;

ЕЕГ та МРТ;

оперативні втручання за показаннями;

лікування у стаціонарі;

психологічну допомогу та реабілітацію;

ліки за програмою Доступні ліки або постановою 1303;

виклики мобільних бригад;

паліативну допомогу.

Якщо ти хочеш дізнатися більше про захворювання на епілепсію, можеш відвідати відповідні заходи у різних містах України.

Історія дівчини, яка живе з епілепсією, і що варто знати про хворобу — читай про це історію з перших уст.

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