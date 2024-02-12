Епілепсія — не вирок: що варто знати про захворювання та про які міфи краще забути

12 лютого світ відзначає Всесвітній день обізнаності про епілепсію. Відповідні інституції різних країн цього дня розповідають правду про захворювання, а також руйнують відомі та, на жаль, популярні міфи щодо нападів епілепсії.
Відомо, що на епілепсію хворіє кожна 26 людина на планеті, 80% хворих припадає на країни, що розвиваються. Водночас 70% хворих живуть насичене та повноцінне життя завдяки тому, що вчасно звернулися за допомогою до лікарів та отримали кваліфіковану медичну допомогу.
У Всесвітній день обізнаності про епілепсію ГО Епіпросвіта поділилася інформацією, яку мають знати всі українці.
Епілепсія — це захворювання, яке характеризується порушеннями в роботі головного мозку, внаслідок чого виникають раптові судомні та/або безсудомні напади, що повторюються.
Навколо епілепсії існує чимало міфів. Однак позбувшись таких неправдивих переконань, можна краще зрозуміти природу виникнення хвороби, а відтак — і дізнатися про її лікування.
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Через перенапруження стресом, у будь-кого можуть розвинутися ті чи інші захворювання. Серед них й епілепсія. Тож українцям та українкам варто знати, як надати допомогу під час епілептичного нападу.
Якщо ти страждаєш від нападів епілептичних судом, тоді варто знати ще кілька речей. Наприклад, якщо ти відчуваєш наближення нападу, одразу ляж на підлогу, поклади під голову щось мʼяке. Не дивись у телефон чи телевізор, адже швидка зміна кадрів може погіршити твій стан.
Повідом близьких про свій стан та дай коротку інструкцію, що варто робити, а що — ні.
Якщо у тебе виникають підозри стосовно захворювання, варто обовʼязково звернутися до сімейного лікаря та описати свої скарги.
Тоді сімейний лікар має направити пацієнта до невролога, який своєю чергою назначить дослідження: МРТ, ЕЕГ, аналізи крові та сечі, також можуть бути назначені генетичні аналізи, як епіпанель або загальний.
Тоді сімейний лікар має направити пацієнта до невролога, який своєю чергою назначить дослідження: МРТ, ЕЕГ, аналізи крові та сечі, також можуть бути назначені генетичні аналізи, як епіпанель або загальний.
Невролог визначить та пояснить тобі лікування, а також видасть рецепт на ліки.
В Україні хворі на епілепсію мають право на безоплатне лікування за Програмою медичних гарантій, яку реалізує Національна служба здоров’я України (НСЗУ).
Хворі на епілепсію в Україні можуть безкоштовно отримати:
Якщо ти хочеш дізнатися більше про захворювання на епілепсію, можеш відвідати відповідні заходи у різних містах України.
Історія дівчини, яка живе з епілепсією, і що варто знати про хворобу — читай про це історію з перших уст.
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