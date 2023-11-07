Дискомфорт, запах та колір. Які виділення у жінок не є нормою та на які захворювання можуть вказувати

Жіноче здоровʼя — складний механізм, який вимагає постійного вивчення, догляду та турботи.

Та часто жінки стикаються з симптомами, про які мало що знають, однак які одночасно можуть свідчити про дуже багато захворювань.

Серед них — виділення. Які виділення можуть свідчити про проблеми з жіночим здоровʼям та як їх розпізнати, розповіла гінекологиня Людмила Шупенюк.

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Які виділення є ненормальними

— Виділення в нормі мають бути, адже завдяки цьому відбувається самоочищення піхви. Проте є зміни, які можуть вказувати на проблеми зі здоровʼям, — каже гінекологиня.

Але, ненормальним є явище появи кровʼянистих виділень поза межами менструального циклу. Іноді вони можуть бути коричневими чи навіть чорного кольору.

Іноді такі виділення з кровʼю встигають згорнутися всередині жіночих статевих органів, і цього не має бути в межах норми.

Також не має бути рясних виділень зеленого чи коричневого кольору зі специфічним запахом: іноді це може бути кислий запах, або відчутний запах риби.

Також зверни увагу, що виділення, які викликають дискомфорт, свербіж, печію, мають сирнистий вигляд — можуть бути симптомами кандидозу або молочниці.

Якщо твої виділення змінили характер і твої відчуття — це є приводом для звернення до лікаря, — підсумовує гінекологиня Людмила Шупенюк.

Чому молочниця може повертатися знову й знову та як її корегувати за допомогою харчування, ми розповідали в іншому матеріалі.

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