Випадають молочні зуби: коли є привід звертатися до лікаря

Випадіння молочних зубів справа природня, але дивна. Тільки згадай своє здивування, коли в один день ти залишився(-лась) без зуба, а батьки лишень сказали покласти його під подушку.

Попри те, що молочні зуби випадають у всіх, варто пояснити дитині, як це відбувається і чому. А також кожній мамі чи татові варто знати, у яких випадках треба звертатися до лікаря, щоб постійні зуби дитини росли рівними та здоровими.

Сімейна лікарка Наталія Сидорець розповіла усе, що батькам потрібно знати про випадіння молочних зубів.

Зараз також дивляться

Коли випадають молочні зуби

Формуватися зубний ряд починає ще в утробі матері. В піврічному віці він прорізається на поверхню, а приблизно у п’ять – шість років випадає, щоб на зміну прийшли постійні зуби.

Молочних зубів не 32, як у дорослих, а лише 20. Тому не лякайся, якщо недорахуєшся 12 зубчиків у свого малюка, все виросте з часом.

У дітей відсутні премоляри, а присутні лише молочні моляри, різці та ікла, — розповідає лікарка

Спрогнозувати точну дату випадіння першого молочного зуба неможливо. Лікарі зазначають, що це дуже індивідуальний процес, який залежить від багатьох факторів:

індивідуальні особливості організму дитини;

спадковість;

перебіг вагітності мами;

хвороби інфекційного характеру, якими дитина перехворіла до 6 років.

Зазвичай, процес випадіння молочних зубів починається у віці п’яти-шести років і триває до 14 років. Така тривалість зміни молочних зубів на постійні цілком нормальна.

У цей період життя молочні корені поступово розсмоктуються, залишаючи зуб без міцного кріплення. Через це він легко та безболісно випадає, а через кілька днів уже видніється верхівка постійного зуба.

Лікарка стверджує, що важливим є порядок випадіння. Зазвичай першими випадають центральні різці, спершу нижні, а потім верхні. Наступними — бокові різці, а потім ікла та моляри.

Якщо у твого малюка зуби випадають інакше, не слід панікувати. Це також залежить від індивідуальних чинників та організму кожної дитини. Та щоб впевнитися, що зі здоров’ям зубів усе гаразд, зводи малюка до стоматолога.

Коли звертатися до лікаря

За словами Наталії Сидорець, звертатися до лікаря варто у випадку, коли молочний зуб міцно тримається та не збирається випадати, хоча зверху чи збоку вже росте постійний.

Також до стоматолога варто йти, якщо у малюка почалось запалення ясен, — радить лікарка.

Жінка також додає, що відвідати дитячого стоматолога варто, коли молочний зуб рухомий, проте не випадає довгий час. Також дитину має оглянути професіонал, якщо у неї є:

відхилення загального розвитку;

ендокринні захворювання;

рахіт;

приховані інфекційні хвороби.

Карієс, одна з головних причин руйнування зуба. У дітей він зустрічається особливо часто. Ми розповіли, що провокує карієс у дітей та як зберегти їхні зуби здоровими під час війни.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.