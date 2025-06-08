Коли хотіли боб, а вийшло “йой”: як не мовчати після невдалої стрижки

Коли перукар розвертає тебе до дзеркала після кількох годин роботи, очікуєш побачити неймовірні метаморфози. Та, на жаль, іноді результат не вражає. Але назад шляху немає, тож ми ковтаємо незадоволення і кажемо, що все сподобалося.

Проте ні перукарю, ні тобі не допоможе ігнорування результату. Краще доброзичливо та чітко висловити своє розчарування так, щоб не образити. Real Simple розповіли, як краще це зробити, не зіпсувавши стосунків.

Як сказати перукареві, що незадоволений зачіскою: тактовні та ввічливі варіанти

Головне — точно сказати, що хочеться змінити й де саме виникла помилка. Та поки дізнайся, що точно не варто говорити перукареві.

Хотілося б, щоб волосся було трохи світлішим

Замість того, щоб казати це, краще скажи, на якій саме ділянці голови тебе не влаштовує колір волосся. Можна навіть показати окремі пасма, відтінок яких тебе не влаштовує.

Іноді проблема полягає в пористості волосся. Подібно до того, як суха губка вбирає всю воду з раковини, надзвичайно сухе або пористе волосся вбирає весь продукт. Саме тому волосся може стати темнішим, ніж хотілося б.

Щоб виправити це, можна попросити про процедуру освітлення, щоб видалити частину кольору. А якщо фарбування відбулося тоніком, тоді просто помий волосся кілька разів і фарба стане світлішою.

Я сподівалася, що моє волосся буде темнішим

У цьому випадку так само важливо вказати, де конкретно ти незадоволена кольором. Перукарю варто сказати, що хочеться змінити рівень тонування. Зазвичай вони варіюються від одного (чорний) до десяти (найсвітліший блонд).

Отже, краще сказати, що хочеш зменшення рівня тонування. Тоді його зможуть знизити його до восьми, семи тощо. Окрім проблем із фарбою, є ймовірність, що деякі ділянки волосся пофарбувалися швидше за інші.

Стрижка не зовсім така, як я хочу

Коли справа доходить до стрижки, варто уважно проконсультуватися, як саме її виконати. Покажи на собі, а не просто скажи, якої довжини має бути волосся.

Якщо точно не можеш показати, покажи фото з бажаним виглядом, яке допоможе перукарю зорієнтуватися. Зверни увагу, якщо щось конкретне приваблює тебе у цій зачісці.

Якщо хочеш описати стрижку словами, тоді поясни, що хочеш каскад, чубчик завісу, довжину до підборіддя тощо.

Мій блонд занадто попелястий

Попелястий — цілком нормальний опис. Це слово описує холодний блонд, тобто волосся має сірий, синій або навіть зеленуватий відтінок. Якщо вийшло ось так, то, найімовірніше, це ще один приклад небажаних результатів через пористість волосся.

Перукарі намагаються врахувати пористість або сухість перед нанесенням кольору, але вони можуть контролювати лише певну швидкість, з якою волосся вбиратиме фарбу.

Якщо попелястий тебе точно не влаштовує, то попередь про це завчасно, щоб перукар міг підібрати правильну концентрацію фарби.

А ще читай, як часто можна фарбувати волосся без шкоди.

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