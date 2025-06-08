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Коли хотіли боб, а вийшло “йой”: як не мовчати після невдалої стрижки

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Червня 2025, 13:00
Коли хотіли боб, а вийшло “йой”: як не мовчати після невдалої стрижки
Фото Unsplash

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