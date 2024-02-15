Закон підписано! Легалізація медичного канабісу в Україні: що варто знати про канабіноїди та кому потрібне таке лікування

Коли йдеться про здоров’я та лікування недугів, ми здатні звертатися навіть до вищих сил, аби позбутися болю, який виникає через хворобу. Однак інколи дієві методи лікування можуть бути оповиті міфами та стереотипами, й тоді до них навіть не звертаються.

Схожа ситуація і з медичним канабісом в Україні: роками українці ділилися на прибічників легалізації канабісу у медичних цілях та тих, хто вбачав у цьому загрозу.

Водночас 28 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу, заявивши, що його потрібно легалізувати для всіх, хто цього потребує.

Зараз також дивляться

13 липня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що ВРУ ухвалила в першому читанні законопроект 7457, який має на меті легалізувати медичний канабіс в Україні.

21 грудня 2023 року парламент прийняв законопроект про медичний канабіс №7457 у другому читанні. За прийняття законопроекту проголосували 248 депутатів.

13 лютого 2024 року Зеленський підписав цей закон. 15 лютого закон опублікували у парламентській газеті Голос України.

Відомо, що законопроект має регулювати обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тому це відбудеться у другому півріччі 2024 року.

Що ж насправді таке, цей медичний канабіс, що нам варто знати про його лікувальні властивості, в яких країнах він використовується для лікування та що він, власне, лікує — розбираємо у матеріалі.

Що таке медичний канабіс

Через незнання багато українців виступають проти легалізації медичного канабісу, помилково вважаючи канабіноїди наркотичними речовинами, що викликають залежність.

Насправді рослина конопель містить понад 100 різних психотропних речовин — канабіноїдів, які по-різному впливають на організм людини. А в медичних цілях лікарі використовують два типи канабіноїдів — канабідіол та дельта-9-тетрагідроканабідол (ТГК).

Канабідіол не має наркотичних властивостей, а ТГК має незначні п’янкі властивості.

У медицині найчастіше використовується саме канабідіол. Через відсутність у ньому п’янких властивостей, його не використовують як наркотичну речовину.

Медичний канабіс: де використовують

Ініціатива легалізації медичного канабісу абсолютно не нова. В Європі та Америці медичний канабіс активно досліджують та лікують ним.

Близько 30 держав узаконили виключно медичну марихуану, серед них, приміром, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль, Південна Корея, Велика Британія, Франція, Італія, а також африканські Малаві, Лесото, Марокко, Зімбабве та Руанда.

В Міністерстві охорони здоров’я України наголосили на тому, що медичний канабіс може запобігати стражданням пацієнтів.

Медичний канабіс: лікувальні властивості

Медичні коноплі можуть допомогти хворим українцям, які страждають на:

спазми та судоми м’язів;

больові відчуття;

анорексію;

ПТСР та тривожні розлади;

глаукому;

псоріаз;

хворобу Паркінсона;

деякі види епілепсії.

Зрозуміти та дізнатися, чому деяким пацієнтам не залишається більше нічого, окрім як сподіватися на легалайз медичного канабісу в Україні, можна з нашого іншого матеріалу: читай історію про п’ятирічну Софійку та її боротьбу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.