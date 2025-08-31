Почуй мене: 86% жінок хочуть, щоб партнери помічали зміни в їхньому стані

Нещодавнє опитування японської компанії Medley Inc, у якому взяли участь понад 14 тисяч жінок у стосунках, показало цікавий розрив між бажанням і реальністю.

Більшість жінок хотіли б, щоб їхні партнери розуміли, що відбувається з їхнім тілом під час менструації або коли вони намагаються завагітніти, але не всі наважуються про це говорити.

Згідно з результатами дослідження, 86,3% жінок хотіли б, щоб їхні партнери були обізнані про фізичні та емоційні зміни під час менструації, однак лише 65,9% дійсно говорять про це з коханими.

Чому жінки мовчать

Опитування показало кілька причин:

недостатня зацікавленість партнера — 38,8% вважають, що чоловіки просто не цікавляться;

відсутність знань — 38,1% не знають, як і коли почати розмову, а 21,1% не впевнені у своїх комунікативних навичках;

страх нерозуміння — 20,9% бояться, що партнер їх не зрозуміє.

Опитування показало, чому багато жінок не наважуються говорити про своє здоров’я.

Часто чоловіки просто не цікавляться цими темами, інші жінки не знають, як і коли почати розмову або сумніваються у своїй здатності пояснити це партнеру. Багато бояться, що їх не зрозуміють.

Навіть ті, хто наважується говорити, іноді відчувають, що партнер усе одно мало розуміє їхні проблеми. Це свідчить, що важлива не лише сама розмова, а й спосіб її ведення та чутливість партнера.

Відверті розмови допомагають уникати непорозумінь, адже чоловік розуміє, що поганий настрій чи роздратування жінки часто пов’язані не з його діями, а з фізичним станом.

Майже ніхто не зазначив про погіршення стосунків після таких відвертих розмов. Це підтверджує, що відкритість та чесність зміцнюють партнерські зв’язки.

Питання жіночого здоров’я має значення не лише особисте, а й соціально-економічне.

За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, передменструальний синдром, менструальні болі та менопаузальні розлади щорічно завдають країні збитків близько $23 млрд.

Це підкреслює важливість обізнаності суспільства і підтримки жінок на всіх рівнях, включно з їхніми партнерами.

Відкрите обговорення жіночого здоров’я у парі сприяє не лише покращенню стосунків, а й загальному добробуту та продуктивності.

Коли партнери розуміють одне одного та підтримують, це створює міцний фундамент для довіри, взаємоповаги та емоційної близькості.

Адже здорова емоційна близькість — це фундамент стосунків, які переживуть кризи та випробування. Для цього потрібно виявити помилки, які шкодять вашій близькості, зрозуміти, як з ними правильно боротися і, головне, — навчитися миттєво відроджувати емоційну близькість та поглиблювати фізичний зв’язок.

