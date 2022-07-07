Світ мистецтва знає про Україну, а ти про нього? Перевірмо твою обізнаність у відомих картинах

Мистецтво завжди було способом людини передати свої почуття й зберегти їх для наступних поколінь. Навіть через сотні років ми можемо милуватися картини Рєпіна, Айвазовського, да Вінчі, Пікассо та інших відомих художників.

Дехто з митців зображував у картинах неймовірні пейзажі, дехто — цілі історії з життя, інші писали неймовірні портрети, що здаються живими, а дехто передавав свій світогляд.

Всі картини є унікальними й прекрасними. Мистецтво рятувало людей від самотності, непорозумінь, а зараз рятує життя українцям. Адже на благодійних аукціонах “йдуть з молотка” картини українських художників, а гроші переказують на потреби ЗСУ та переселенців.

Так, картину відомої української художниці Марії Приймаченко фонд Сергія Притули зміг продати за $500 тис. Вторговані кошти пішли на допомогу Збройним силам України.

На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти спалили музей Марії Приймаченко, проте мистецтво вижило, картини художниці вціліли.

Біль українців надихнув американську художницю Євгенію Гершман. Вона написала портрет Олени Курило з Харківщини, фото якої розлетілося по світу й стало доказом російських воєнних злочинів.

Також Євгенія написала портрет президента України Володимира Зеленського. Картина на основі фото президента під час відвідування звільненої Бучі. Художниця виставила картини на аукціон і зібрала $100 тис. для України.

Картину ще одного українського митця Івана Марчука разом із податками продали за $120 тис.

Іван Марчук народився на Тернопільщині, він лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 2007 році Марчук потрапив до списку 100 видатних геніїв сучасності британської газети The Daily Telegraph.

Частина з отриманих коштів за картину Сад спокуси піде на підтримку Збройних сил України, про це повідомив благодійний фонд Повернись живим. До цього моменту картини живих українських митців ще ніколи не купували за таку суму на аукціонах в Україні.

Навіть у Тель-Авіві (Ізраїль), в GINA Gallery 3 червня пройшов благодійний аукціон видатної україно-ізраїльської художниці Zoe Sever на підтримку ЗСУ. Про це у Facebook повідомило Посольство України в Ізраїлі

Всі вторговані кошти з продажу картин підуть на закупівлю захисних засобів для українських військових. Це яскравий приклад, коли мистецтво рятує життя та допомагає ЗСУ, — йдеться у повідомленні.

А посол України Євген Корнійчук висловив вдячність організаторам благодійного заходу, учасникам та особливо художниці, яка надала свої картини для аукціону.

Тож мистецтво підтримує Україну по всьому світу, українські та закордонні митці допомагають нашій країні та рятують життя. Світ мистецтва знає про нас та наш біль, а ми хочемо дізнатися, як добре ти знаєш роботи відомих художників.

Українські митці вражали й продовжують вражати своїм талантом. Проте у світі часто плутали країни їхнього походження й називали росіянами — це ще одна частина пропаганди РФ. Раніше ми розповідали про українських митців, яких привласнила Росія.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!