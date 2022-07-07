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Світ мистецтва знає про Україну, а ти про нього? Перевірмо твою обізнаність у відомих картинах

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Липня 2022, 18:59
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Фото: Unsplash

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