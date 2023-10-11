Кожен дев’ятий українець ставав жертвою шахраїв з початку воєнного стану — опитування

Національний банк України спільно з Опендатабот провели опитування в рамках інформаційної кампанії проти платіжного шахрайства #ШахрайГудбай. Основна його мета — визначити, як часто громадяни стикалися з інтернет-злодіями з моменту початку повномасштабної війни.

Загалом опитано понад 112,9 тис. громадян України. 11% з них стали жертвами шахраїв після початку введення воєнного стану в Україні. Тобто це кожен дев’ятий користувач.

Враховуючи складні обставини та становище громадян, кібершахраї модернізували свої методи. Вони вдавались до обману, телефонуючи користувачам від імені банків або пропонуючи фінансову підтримку від уряду, міжнародних та благодійних фондів.

Зараз також дивляться

Основними жертвами аферистів стала молодь віком 18-24 років, або ж 14% від загальної кількості опитаних, а також особи старше 65 років — 11,5%.

Як зазначають у НБУ, третина громадян втратили близько 500 гривень від дій шахраїв. У близько 25% злодії через інтернет вкрали понад 5000 гривень.

Як злочинці обманюють в інтернеті

Згідно з даними опитування, найпоширеніші шахрайські схеми: продаж товарів в інтернеті — 52,7%, фішингові посилання — 18,6% та злам акаунтів у соцмережах – 12%.

У Національному банку підкреслюють, що більшість втрат коштів відбувається через розголошення громадянами своїх платіжних даних, одноразових паролів для підтвердження банківських операцій чи персональної інформації для входу у банк.

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін вважає, що результати опитування допоможуть підвищити ефективність інформаційної кампанії, яку НБУ проводить разом із Кіберполіцією та іншими партнерами.

Крім того, Поддєрьогін наголошує на необхідності дотримання правил безпечного використання платіжних карток для захисту від шахраїв.

Та це не єдиний спосіб обманути людей. Раніше ми розповідали про нову схему шахрайства з милом замість телефону, та як у неї не втрапити.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.