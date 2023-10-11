Опитування

Кожен дев’ятий українець ставав жертвою шахраїв з початку воєнного стану — опитування

Діана Просяник, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 18:00
шахраї
Фото: Unsplash

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